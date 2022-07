Αγαπάμε James Bay και Finneas, και εννοείται πως αγαπάμε και την καλή μουσική! Στο νέο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται και το single «Save Your Love» που έχει γράψει ο Finneas!

Θέλεις να μάθεις και άλλα για αυτό το φοβερό άλμπουμ;

Άλλες συνεργασίες λοιπόν, που συναντάμε είναι με τους βραβευμένους με Grammy παραγωγούς και στιχουργούς Dave Cobb, Ian Fitchuk, Joel Little, Foy Vance κ.ά! Ο 3 φορές υποψήφιος με Grammy και βραβευμένος με BRIT τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας James Bay, παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Leap» και είναι απλά φανταστικό..

Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.»I am so happy Leap is finally out. It’s been a weird and winding road to get here over the past few years (as it has been for everyone), but all things considered it’s been a wonderful journey making this music. I got the opportunity to write more songs and was able to fully realize what this album was supposed to be. I can’t wait to take these songs around the world.» – James Bay

Άκουσέ το, εδώ!