Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, άργησε λίγο αλλά ήρθε! Ποιο κοντινό προορισμό θα επιλέξεις εσύ για να ξεφύγεις αυτό το σαββατοκύριακο; Όποιος και αν είναι εμείς σου ετοιμάσαμε το νεσεσέρ με ότι χρειάζεσαι και πάμε να τα δούμε ένα προς ένα.

Νεσεσέρ καλλυντικών

Ήρθε η ώρα να σταματήσεις να έχεις τα καλλυντικά σου δεξιά και αριστερά και να τα χάνεις από τη στιγμή που υπάρχει το bagie και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία όχι μόνο σε νεσεσέρ αλλά και σακ βουαγιάζ και βαλίτσες. Μπορείς λοιπόν να έχεις όλα σου τα καλλυντικά σε αυτό το κομψό νεσεσέρ το οποίο έχει λεπτομέρειες από δερματίνη για ένα πιο chic look και φυσικά ιμάντα μεταφοράς για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αν θες να το κάνεις δικό σου μπορείς να πατήσεις στο κουπόνι «thatslife» και να έχεις και έκπτωση 10% και φυσικά μη ξεχνάς με αγορές άνω των 80 ευρώ έχεις δώρο και μια αθλητική τσάντα.

Καθαρισμός προσώπου

Η επιστροφή μιας αγαπημένης skincare σειράς είναι γεγονός! Η νέα σειρά περιποίησης προσώπου Carrot επιστρέφει ανανεωμένη και πιο βιώσιμη από ποτέ, αφού τα προϊόντα της είναι εμπλουτισμένα με εκχύλισμα από βιολογικά καρότα και οι συσκευασίες τους είναι 100% ανακυκλώσιμες. Το Carrot Wash Energising Face Cleanser, είναι εμπλουτισμένο με 93% συστατικά φυσικής προέλευσης και δημιουργεί αφρό στη στιγμή και ενεργοποιεί την επιδερμίδα, αφήνοντάς την καθαρή, πιο απαλή και τονωμένη. Παράλληλα, αποσυμφορεί τους πόρους και βελτιώνει την εμφάνισή τους απομακρύνοντας αποτελεσματικά τους καθημερινούς ρύπους.

Αντηλιακό

Πώς θα προστατέψεις το πρόσωπο σου το καλοκαίρι από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου; Χρησιμοποιώντας φυσικά το αντηλιακό προσώπου Lancôme UV καθώς προστατεύει ενάντια στη ρύπανση και στις ακτίνες του ήλιου και παράλληλα καταπολεμάει τις καφέ κηλίδες φωτίζοντας τον τόνο της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα τριαντάφυλλου ανακουφίζει τις ευαισθησίες τις επιδερμίδας. Σε δύο μορφές, gel ή κρέμα για να διαλέξεις εκείνη που σου ταιριάζει καλύτερα.

Προστασία για τα μαλλιά

Φυσικά και τα μαλλιά σου εκτός από το πρόσωπο σου χρειάζονται προστασία από τον ήλιο. Η σειρά Soleil, που αναβαθμίζεται για το 2019, ανανεώνεται πλήρως και συνεχίζει τη μακρόχρονη παράδοση της Kérastase στην εξειδικευμένη αντιηλιακή περιποίηση των μαλλιών με τη χαρακτηριστική

λαμπερή συσκευασία της στο χρώμα του κόκκινου και νέο άρωμα. Το καλοκαίρι έχει τη δική του μοναδική αύρα. Έχει αυτό το ιδιαίτερο συναίσθημα, τη διάθεση,

το δυνατό vibe που συνδυάζει την ένταση της υψηλής θερμοκρασίας με τον ατίθασο χαρακτήρα της περιπέτειας. Είναι η επιτομή της φύσης, το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης χρονιάς ανάπτυξης και μεταμόρφωσης. Αυτό ακριβώς το συναίσθημα αιχμαλώτισε η Kérastase με το Ivresse Solaire, το λουλουδένιο άρωμα της νέας σειράς Soleil. Μεθυστικό και τροπικό, φέρνει στον νου ένα εξωτικό νησί σε πλήρη άνθιση, έναν παράδεισο ιδανικό για μια συναρπαστική απόδραση. Οι νότες του γιασεμιού, της τουμπερόζας και του ylang ylang περικλείονται μέσα σε μια πλούσια καρδιά που συνθέτουν το γάλα καρύδας, οι κόκκοι tonka

και το κεχριμπάρι, δημιουργώντας ένα αισθησιακό, σαγηνευτικό αποτέλεσμα. Το άρωμα αυτό δεν είναι μια εμπειρία μόνο για το ντους. Η συνδυαστική εφαρμογή των προϊόντων ντύνει τα μαλλιά με ένα πέπλο αρώματος που διαρκεί όλη την ημέρα, σαν μια γλυκιά καλοκαιρινή ιστορία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις και σας συντροφεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Backpack

Μια extra-large εκδοχή του εμβληματικού σακιδίου πλάτης της Eastpak, Pak’r® Padded. Συνδυάζει την ρετρό ατμόσφαιρα του ανακλαστικού ιστού

(reflective webbing) και την έντονη χρωματικά λωρίδα ( h i g h – c o n t r a s t s t r i p i n g ) , με την πρόσθετη λειτουργικότητα της ενισχυμένης εσωτερικής

θήκης για φορητούς υπολογιστές και τις διπλές μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Σύμφωνα με την ιαπωνική τάση για oversized τσάντες και αξεσουάρ. Εμπνευσμένη από την εκκωφαντική απλότητα του vintage αθλητικού στυλ, κάθε δημιουργία χαρακτηρίζεται από έντονο color blocking, κυρίως με βασικά χρώματα 8-bit, ενώ το

χαρακτηριστικό “taping” της White Mountaineering ενισχύει τη συνοχή με την υπόλοιπη SS19 συλλογή του brand.

Βελούδινη επιδερμίδα

Με τη νέα σειρά αφρόλουτρων, NIVEA Clay Fresh Showers, η NIVEA καινοτομεί, χρησιμοποιώντας ως βασικό συστατικό της σειράς, τον άργιλο και αναπτύσσει μια νέα φόρμουλα που ισορροπεί ιδανικά τον σωστό καθαρισμό της επιδερμίδας, την φρεσκάδα και φυσικά, την φροντίδα. Η σειρά NIVEA Clay Fresh Showers υπόσχεται βαθύ καθαρισμό σε όλο το σώμα, χωρίς όμως να ξηραίνει την επιδερμίδα μας αφήνοντάς την βελούδινα απαλή! Όπως και για το βασικό συστατικό της νέας σειράς η NIVEA εμπιστεύεται την φύση και για τα αρώματά της! Ginger, βασιλικός, μπλε αγαύη και λεβάντα αποτελούν τους αρωματικούς συνδυασμούς της σειράς NIVEA Clay Fresh Showers που «χρωματίζουν» μοναδικά την κάθε μας διάθεση!

Βερνίκι νυχιών

Είμαστε έτοιμες να υποδεχτούμε το φετινό καλοκαίρι, όμορφες, γεμάτες ζωντάνια και ανανέωση! Φυσικά, για να δώσουμε μια εξαιρετική λάμψη στην εμφάνισή μας, επιλέγουμε πάντα το απόλυτο beauty trend των χεριών μας: τα ημιμόνιμα βερνίκια από τα Laloo Cosmetics για ακόμη ένα συγκλονιστικό ραντεβού με το καλοκαίρι!Τα Laloo Cosmetics είναι εδώ, με χρώματα και αποχρώσεις που θα συναρπάσουν, θα ανεβάσουν τη διάθεσή μας και θα μας κάνουν όμορφες, γεμάτες με positive vibes! Αποχρώσεις γεμάτες άποψη, στυλ, γοητεία: κοραλλί, κόκκινο, γαλάζιο, ciel, κίτρινο, ροζ και πολλά άλλα χρώματα… και τι άλλο να ζητήσετε από το φετινό καλοκαίρι;

I woke up like this