Υπάρχουν μέρες που θέλεις απλώς να είσαι… ο εαυτός σου ολοκληρωτικά. Να φορέσεις κάτι που να σε κάνει να νιώθεις άνετα, χωρίς να χάνεις ούτε στιγμή από τη θηλυκότητα και την κομψότητά σου. Είναι αυτές οι off-duty στιγμές, όταν πίνεις καφέ με φίλες, κάνεις τα ψώνια σου ή περπατάς χαλαρά στο κέντρο της πόλης. Και κάπως έτσι, από αυτόν τον απλό αλλά τόσο αληθινό ρυθμό ζωής, εμπνεύστηκε η Stradivarius τη νέα της capsule συλλογή Off Duty look.

Casual, sporty και απίστευτα chic

Πρώτα από όλα, η συλλογή είναι το τέλειο μείγμα ανάμεσα στο αθλητικό και το urban στιλ, με εκείνη την ανεπιτήδευτη δροσιά που κάνει κάθε look να δείχνει effortless. Oversized φούτερ, απαλά κολάν και σετ φούτερ με παντελόνι, όλα σε γήινους τόνους του λευκού, του γκρι και του μαύρου, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα για κάθε στιγμή της ημέρας. Παράλληλα, τα μακριά παλτό δίνουν εκείνη τη σοφιστικέ πινελιά που μετατρέπει το πιο απλό outfit σε fashion statement. Φυσικά, δεν λείπουν τα αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά, όπως πλεκτά σκουφάκια, τσάντες σε oversized γραμμές και καπέλα με στάμπες που ολοκληρώνουν την πιο cool εκδοχή του casual chic.

Για γυναίκες που ζουν με ρυθμό

Προφανώς, η νέα capsule συλλογή της Stradivarius είναι αφιερωμένη στη γυναίκα που δεν σταματά ποτέ. Στη γυναίκα που τρέχει από το γραφείο στο brunch και από το γυμναστήριο στο ραντεβού με φίλες, πάντα με στυλ, χωρίς να πιέζεται στο τί θα φορέσει. Εξάλλου, το πραγματικό στιλ είναι αυτό που βγαίνει φυσικά, χωρίς προσπάθεια. Αυτή η συλλογή το αποδεικνύει με τον πιο κομψό τρόπο.

Το νέο definition του Off duty look

Εν ολίγοις, αν λατρεύεις τη μόδα αλλά και την άνεση, αυτή η συλλογή είναι φτιαγμένη για σένα. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα στο casual και το θηλυκό αφού μπορείς να τα έχεις όλα, αρκεί να τολμήσεις να τα συνδυάσεις με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.

