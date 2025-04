Ζεις κι εσύ το κλασικό σκηνικό κάθε βράδυ; Αυτό που έχεις ξαπλώσει, σβήνεις τα φώτα, βολεύεσαι όσο πιο cozy γίνεται, αλλά το μυαλό σου τρέχει με 1000 και το χέρι σου έχει κολλήσει στο κινητό. Είμαι σίγουρη αφού ο ύπνος έχει καταντήσει πολυτέλεια… και κάπως έτσι, περνάει η ώρα, τα μάτια βαραίνουν, αλλά ο ύπνος… δε μας παίρνει.

Ήρθε η στιγμή να αλλάξεις σελίδα και να γνωρίσεις τη μέθοδο 10-3-2-1-0 που όπως φαίνεται κάνει θαύματα. Μπορεί να μοιάζει με μαθηματική εξίσωση, αλλά στην πραγματικότητα είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό tip για να αποκτήσεις επιτέλους τον ποιοτικό ύπνο που αξίζεις. Το εμπνεύστηκε ο Craig Ballentyne, ένας Καναδός coach, και έχει ήδη γίνει viral γιατί δουλεύει!

Πώς λειτουργεί; Let’s break it down:

10 ώρες πριν κοιμηθείς: Stop στην καφεΐνη! Ναι, αυτό σημαίνει όχι σε καφέδες, τσάγια, energy drinks ή ακόμα και σοκολάτες. Όσο κι αν τα αγαπάς, το σώμα σου χρειάζεται detox από την καφεΐνη για να χαλαρώσει.

3 ώρες πριν: No food, no drinks! Απόφυγε τα βαριά φαγητά και το αλκοόλ. Θα κοιμηθείς πολύ πιο ανάλαφρη – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

2 ώρες πριν: Κλείσε emails, υποχρεώσεις και… κεφάλαια της δουλειάς. Το μυαλό σου δεν είναι υπολογιστής για να το “shut down” στο λεπτό. Χρειάζεται το χρόνο του.

1 ώρα πριν: Βγάλε τις οθόνες από τη ζωή σου. Το μπλε φως από το κινητό μπλοκάρει τη μελατονίνη, τη μαγική ορμόνη που σε βοηθά να κοιμηθείς. Αντί για scrolling, προτίμησε ένα βιβλίο ή λίγη χαλαρωτική μουσική.

0 snooze το πρωί! Όσο δελεαστικό κι αν είναι, μην πατήσεις αναβολή. Σήκω με το πρώτο κουδούνισμα και να είσαι σίγουρη ότι το σώμα σου θα το εκτιμήσει.

Αν υιοθετήσεις αυτή τη sleep routine, δεν θα πιστεύεις πόσο πιο ήρεμα θα κοιμάσαι και πόσο καλύτερα θα ξυπνάς. Φυσικά, αυτό σημαίνει φρέσκια διάθεση, λαμπερό δέρμα και zero drama το πρωί.

Επομένως, sweet dreams (are made of this)!