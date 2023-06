Πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και όπως όλες ξέρουμε είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαφτίσεις. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια πρόσκληση πάνω στο ψυγείο μας για τον επόμενο γάμο που μας έχουν καλέσει. Το μεγάλο ερώτημα πάντα είναι τι θα φορέσουμε, ειδικά όταν πολλά από αυτά που έχουμε στη ντουλάπα μας έχουν ήδη φορεθεί σε προηγούμενους γάμους ή βαφτίσεις και δεν θέλουμε να έχουμε ακόμα μια φωτογραφία με το ίδιο φόρεμα. Εμείς με την βοήθεια της Toi&Moi σου προτείνουμε 5 φορέματα που σίγουρα εκπληρώνουν τον σκοπό τους και θα σου δώσουν στιλ και άποψη. Φυσικά οι επιλογές για να βρούμε το κατάλληλο φόρεμα για την περίσταση είναι πολλές αλλά αρκετές φορές το οικονομικό μέρος μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας. Γι’ αυτό μην αγχώνεσαι καθόλου καθώς η Cosmote gifts for you, σαν άλλος Τζίνι, είναι εδώ να εκπληρώσει την επιθυμία σου.

Κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό σου έχεις έκπτωση 10% στα Toi&Moi για να επιλέξεις το δικό σου αγαπημένο φόρεμα για κάθε ξεχωριστή περίσταση!

Maxi λούρεξ φόρεμα

Maxi φόρεμα με λούρεξ στοιχεία και χιαστί λαιμόκοψη. Λεπτομέρεια ντεκολτέ με cut out και ρυθμιζόμενα κορδόνια με σούρες που δένουν στο λαιμό. Ανοιχτή πλάτη με σχέδιο σφηκοφωλιά και βολάν στο κάτω μέρος.

Mini φόρεμα ταφτάς με φτερά

Φόρεμα από ταφτά σε silky όψη με λαιμόκοψη σε ίσια γραμμή. Ντεκολτέ διακοσμημένο με απλικέ ασορτί φτερά. Ρυθμιζόμενες τιράντες και μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος. Κλείσιμο με κρυφό φερμουάρ στην πίσω όψη.

Εμπριμέ φόρεμα με βολάν και σκίσιμο

Maxi φόρεμα σε πολύχρωμο τύπωμα και halter λαιμόκοψη. Ανοιχτή πλάτη με χιαστί δέσιμο & ρυθμιζόμενα κορδόνια. Σχέδιο έντονα βολάν στο κάτω μέρος & μπροστινό σκίσιμο. Κλείσιμο με κρυφό φερμουάρ στο πλάι.

Μaxi φόρεμα με κορδόνια

Φόρεμα με V-ντεκολτέ σε ανάγλυφη ύφανση μουσελίνα και πλαϊνό σκίσιμο. Σχέδιο τονισμένοι ώμοι με κορδόνια σούρας και μεταλλικά στοιχεία. Δέσιμο με κορδέλα στο πίσω μέρος. Πλάτη με V-σχέδιο.

Cocktail φόρεμα ταφτάς

Midi φόρεμα σε silky όψη και κλος κάτω μέρος με έντονες πιέτες και τσέπες. Σχέδιο κορσές με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και τονισμένες ραφές μπροστά. Σφηκοφωλιά στην πίσω όψη. Κλείσιμο με φερμουάρ στο πλάι.

Με το My Cosmote App gift for you μπορείς να βρεις τα αγαπημένα σου φορέματα Toi&Moi σε έκπτωση 10% για να είσαι από τις πιο στιλάτες καλεσμένες!