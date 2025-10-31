Το Halloween πλησιάζει — η τέλεια ευκαιρία να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη και να μεταμορφωθείς σε κάτι τόσο μαγευτικό όσο και… τρομακτικό. Και γι’ αυτό, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τις συμβουλές της Noémie Savreux, National Makeup Artist της Sephora, που εξηγεί πώς να πετύχεις ένα λαμπερό και μεγάλης διάρκειας μακιγιάζ.

Το μυστικό για επιτυχημένο μακιγιάζ ξεκινά με σωστά ενυδατωμένο δέρμα: αυτό αποτρέπει τις ξηρές περιοχές και χαρίζει ομοιόμορφη υφή. Η Water Cream της Tatcha είναι ιδανική, καθώς θρέφει σε βάθος χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

Στη συνέχεια, εφάρμοσε το Hydro Grip Primer της Milk που βοηθά τα προϊόντα να “κολλήσουν” τέλεια πάνω στο δέρμα.

Ολοκλήρωσε με το Setting Spray του Make Up By Mario, ψεκάζοντάς το από απόσταση για να “κλειδώσεις” το μακιγιάζ σου όλη μέρα!

Για να αναδείξεις τη δημιουργικότητά σου, η Sephora προτείνει δύο εντελώς διαφορετικά Halloween makeup looks:

Το Wednesday Addams look , με ματ και παγωμένη υφή, για ένα σκοτεινό και μυστηριώδες αποτέλεσμα.

, με ματ και παγωμένη υφή, για ένα σκοτεινό και μυστηριώδες αποτέλεσμα. Ένα μαγικό, λαμπερό και αστραφτερό look, γεμάτο glitter και φως.

Wednesday Addams Look

Για τη βάση, ξεκίνα με το Porefessional foundation της Benefit· το ματ τελείωμά του είναι ιδανικό για να καλύψει ατέλειες και να προσφέρει άψογη εφαρμογή.

Σμίλεψε τα ζυγωματικά και τη γραμμή του προσώπου με το contouring stick της Anastasia Beverly Hills και σταθεροποίησε με την Cloud Set Loose Powder της KOSAS.



Για ένα διακριτικό χρώμα, πρόσθεσε μια πινελιά από το Blossy Blush της Benefit σε απαλό ροδακινί τόνο.

Στα μάτια, χρησιμοποίησε τις ψυχρές, έντονες αποχρώσεις της Pretty Grunge παλέτας της Huda Beauty και τόνισε το βλέμμα σου με τη Size Up mascara της Sephora Collection.

Τέλος, για τα χείλη, επίλεξε το Stunna Lip Paint της Fenty Beauty στην απόχρωση Underdawg — ένα σκούρο, ακαταμάχητο χρώμα που ολοκληρώνει το look.

Fairytale Look

Ξεκίνα εφαρμόζοντας το Tape Satin Liquid Blush της Tarte, απλώνοντάς το προς τα έξω για ένα φυσικό, υγιές glow.

Φώτισε την επιδερμίδα σου με το Bio-Radiant Glassy Balm της Haus Labs, για έντονη, γυάλινη λάμψη.

Για τα μάτια, εφάρμοσε τη σκιά Colorful Eyeshadow της Sephora Collection στην απόχρωση Celestial στο πάνω βλέφαρο.

Τόνισε τη γραμμή των βλεφαρίδων με το 12H Eye Pencil στην απόχρωση Waterfall και πρόσθεσε ψεύτικες βλεφαρίδες της Sephora Collection για ένα μαγικό, ονειρικό βλέμμα.

Για λαμπερό δέρμα, άπλωσε το Diamond Bomb Highlighter της Fenty Beauty, που αφήνει ένα διακριτικό πέπλο λάμψης σαν νεραϊδόσκονη.



Και τέλος, ολοκλήρωσε το look με τα Hair Gems της Sephora Collection — μικρές πέρλες που εφαρμόζονται στα μαλλιά και προσθέτουν την τελευταία πινελιά μαγείας στο παραμυθένιο σου look.