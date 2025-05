Under the Same Sun: Η πιο cool συνεργασία του καλοκαιριού είναι γεγονός

Under the Same Sun: Η πιο cool συνεργασία του καλοκαιριού είναι γεγονός

Υπάρχουν καλοκαίρια που τα περνάς ξυπόλητος και άλλα που φοράς το πιο iconic ζευγάρι flip-flops της χρονιάς. Αυτό εδώ είναι σίγουρα το δεύτερο. Γιατί όταν η streety αύρα της TwoJeys συναντά το free spirit της Havaianas, γεννιέται κάτι Under the Same Sun, ξεχωριστό και σίγουρα statement. Έτσι, η συνεργασία TwoJeys x Havaianas φέρνει μαζί δύο κόσμους κάτω από τον ίδιο ήλιο και σε βάζει απευθείας στο mood του φετινού καλοκαιριού.

Δυναμική ενέργεια και industrial vibes

Για αρχή, ξέχασε ό,τι ήξερες για τα απλά flip-flops. Εδώ μιλάμε για τρία ολοκαίνουρια σχέδια βασισμένα στο αγαπημένο μοντέλο Top, αλλά με ανατροπή: έντονα χρώματα – μαύρο, πράσινο και κίτρινο – και μεταλλικά pins σε σχήμα αστεριού, signature στοιχείο της TwoJeys. Οι συνδυασμοί (κίτρινο + πράσινο ή μπλε + κόκκινο) είναι όσο τολμηροί χρειάζεται για να ξεχωρίζεις είτε πατάς άμμο είτε τσιμέντο.

Από τη Route 66 στη Χαβάη

Επίσης, η ιστορία της TwoJeys ξεκίνησε σ’ ένα road trip στην Αμερική, αλλά η συλλογή αυτή γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στη Βαρκελώνη και τη Βραζιλία, για να φωτογραφηθεί τελικά κάτω από τον ήλιο της Χαβάης από τον Aidan Cullen. Ναι, είναι τόσο εξωτική όσο ακούγεται. Οι ιδρυτές Joan Margarit και Biel Juste, πρεσβευτές της Gen Z και λάτρεις του do-it-yourself πνεύματος, ήθελαν κάτι που να «φωνάζει» καλοκαίρι και ελευθερία — και το πέτυχαν.

Beyond the beach: τα flip-flops που πάνε παντού

Χωρίς αμφιβολία, αυτή η συλλογή δεν είναι μόνο για την παραλία. Όπως λέει και η Havaianas, τα flip-flops πάνε πια και στην πόλη. Είναι streetwear, είναι fashion και σίγουρα Under the Same Sun. Αν θες να ξεχωρίσεις χωρίς να προσπαθείς, τότε αυτά τα flip-flops είναι το επόμενο σου απόκτημα. Ανακάλυψέ τα εδώ.