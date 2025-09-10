Κάθε σεζόν είναι μια ευκαιρία να παίξεις ξανά με το στυλ σου, να δοκιμάσεις καινούριες υφές, χρώματα και γραμμές. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας κρύβουν πάντα αυτή τη μαγεία της ανανέωσης. Βέβαια, υπάρχει η SEVEN, που με τη συλλογή FW25 δίνει νέα πνοή στο urban chic, προτείνοντάς σου κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στο street και το διαχρονικά θηλυκό.

Must-have κομμάτια που κάνουν statement

Αρχικά, αν λατρεύεις να ξεχωρίζεις χωρίς να χάνεις την άνεσή σου, τότε αυτή η συλλογή έχει δημιουργηθεί για σένα. Από chunky boots με δυναμικές γραμμές μέχρι loafers με urban πινελιές, sneakers που αποπνέουν attitude και updated εκδοχές από κλασικά γυναικεία σχέδια, κάθε επιλογή είναι ένα μικρό statement. Η SEVEN FW25 δεν σου βάζει όρια, αντίθετα σου δίνει την ελευθερία να εκφράσεις τον εαυτό σου χωρίς φίλτρα.

Χρώματα και υλικά με χαρακτήρα

Ταυτόχρονα, η χρωματική παλέτα παίζει ανάμεσα στο αγαπημένο all-time-classic μαύρο και τις γήινες αποχρώσεις, με μερικές τολμηρές πινελιές animal print που προσθέτουν μια playful διάθεση. Τα υλικά είναι εκείνα που κάνουν τη διαφορά, όπως γυαλιστερά δέρματα, suede λεπτομέρειες και τεχνικά υφάσματα που ανεβάζουν τη διάθεση αλλά και το prestige κάθε look. Το αποτέλεσμα; Premium χαρακτήρας με streetwear φρεσκάδα.

Η πόλη ως σκηνικό

Επίσης, η καμπάνια της συλλογής δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς – οι εικόνες αποτυπώνουν τον ρυθμό της πόλης, αυτή τη δυναμική ενέργεια που σε ωθεί να εκφραστείς με αυτοπεποίθηση. Κάθε εμφάνιση γίνεται statement αυθεντικότητας, γιατί τελικά το στυλ σου είναι η δική σου γλώσσα.

Έτσι, τα κομμάτια της SEVEN FW25 σε περιμένουν στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas, αλλά και στο online κατάστημα tsakirismallas.gr. Έτσι, είτε θες να κάνεις την εμπειρία πιο προσωπική δοκιμάζοντάς τα, είτε προτιμάς το shopping από τον καναπέ σου, η πρόσβαση είναι άμεση και απλή. Εξάλλου, η μόδα είναι τρόπος ζωής, είναι η ελευθερία να δείχνεις αυτό ακριβώς που είσαι. Η SEVEN FW25 σε καλεί να αφήσεις πίσω τα καλούπια και να δημιουργήσεις τη δική σου εκδοχή του urban chic.