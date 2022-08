I’m a Barbie girl… in a Barbie’s world!!! Και αν θέλεις να γίνεις και εσύ, δεν έχεις παρά να συνεχίσεις να διαβάζεις παρακάτω!

Το αγαπημένο μας ροζ κάνει come back και προκαλεί φρενίτιδα δημιουργώντας μια πραγματική τάση στο κόκκινο χαλί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: το BarbieCore.

Το ροζ και το φούξια κυκλοφορούν πλέον παντού, όχι στα ρούχα αλλά και σε all-over looks και μας κάνουν να νιώθουμε σαν Barbie! Και μην σου φαίνεται «παιδικό», γιατί είναι απόλυτα θηλυκό… παιχνιδιάρικα θηλυκό θα λέγαμε!

Μάλιστα, τώρα και με την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας Barbie που θα κάνει πρεμιέρα το 2023 με πρωταγωνίστρια την Margot Robbie και τον Ryan Gosling ως Ken, η μόδα έχει υιοθετήσει την ροζ/φούξια παλέτα.

Αυτές οι υπέροχες αποχρώσεις ταιριάζουν σε όλα τα χρώματα επιδερμίδας και σε όλα τα χρώματα μαλλιών, προσδίδοντας ένα τελείως ιδιαίτερο λουκ, ανάλογα με το styling που θα επιλέξεις να κάνεις.

Η FOREO, ο σουηδικός beauty tech κολοσσός, που πάντα επικεντρωνόταν στον καινοτόμο σχεδιασμό και το εμβληματικό στυλ, φυσικά και έχει συγχρονιστεί… στην τάση της εποχής, με τις εμβληματικές παλέτες «pearl pink», στις αποχρώσεις φούξια και magenta. WOW!

Για πάμε να ανακαλύψουμε παρέα τις πιο BarbieCore συσκευές από τη FOREO!

FOREO UFO 2 – ΦΟΥΞΙΑ!

Κομψό, πολυτελές, εμβληματικό: το FOREO UFO 2 είναι το όνειρο των οπαδών της FOREO σε όλο τον κόσμο. Αγαπημένο από παγκόσμιες διασημότητες όπως η Rita Ora και η Victoria Beckham, αυτό το μικρό αλλά ισχυρό gadget περιποίησης της επιδερμίδας είναι το τέλειο ενισχυμένο προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας που έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα και τα οφέλη των μασκών προσώπου.

Αναζωογονητική κρυοθεραπεία, χαλαρωτική θερμοθεραπεία, ήπιοι παλμοί T-Sonic και LED light: στο UFO 2 δεν λείπει τίποτα για να κάνει την επιδερμίδα σας να λάμπει… σαν τα αστέρια! Διατίθεται στα χρώματα «της Barbie», δηλαδή σε φούξια και μαργαριταρένιο ροζ, και μπορεί να συνδυαστεί με τη Bulgarian Rose Farm To Face Sheet Mask: για μια ροζ περιποίηση της επιδερμίδας από το Α έως το Ω.

FOREO BEAR – ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ MAGENTA!

Μια άλλη ναυαρχίδα της σειράς en rose της FOREO είναι το BEAR, η πιο εύκολη και ασφαλής συσκευή τόνωσης και ενδυνάμωσης της επιδερμίδας στον κόσμο. Εξοπλισμένη με αποτελεσματική τεχνολογία μικρορεύματος και ήπιους παλμούς T-Sonic, αυτή η καινοτόμος beautytech λύση θα σας χαρίσει μια τονωμένη και σφριγηλή επιδερμίδα.

Απολαύστε λοιπόν μια Face Gym θεραπεία, όπως οι αστέρες του Χόλιγουντ, στην άνεση του σπιτιού σας – και λάμψτε όπως η Barbie… Δοκιμάστε το FOREO BEAR στην απόχρωση magenta!

Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι… Come on Barbie let’s go party!!