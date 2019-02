Τι σου έχω εγω; Όχι πες τι σου έχω εγω! Τη βαλίτσα του σαββατοκύριακου που έρχεται σήμερα και θα βάλουμε μέσα όλα τα πιο όμορφα αξεσουάρ, προιόντα αλλά και ρούχα από τα αγαπημένα μας καταστήματα. Κοίτα έξω από το παράθυρο πόσο ηλιόλουστος είναι ο καιρός! Έτσι θα συνεχίσει να είναι και το σαββατοκύριακο, εκμεταλλεύσου το λοιπόν.

Το μαύρο φόρεμα

Το μαύρο φόρεμα είναι επένδυση και φυσικά όσα και να έχεις στη ντουλάπα σου δεν είναι αρκετά. Αυτός είναι και ο μόνιμος καυγάς μου με τη μαμά μου όταν με ρωτάει «Μα καλά τι τα θες τόσα μαύρα φορέματα;» Κάθε μαύρο φόρεμα είναι διαφορετικό, αλλά αυτό το μαύρο φόρεμα από τα Marks & Spencer ναι πρέπει να το πάρεις!

Εσώρουχα

Επιτέλους! Η πιο ρομαντική και sexy συλλογή της χρονιάς μόλις ΕΦΤΑΣΕ! Το γλυκό κόκκινο και το μαύρο είναι τα χρώματα που πρωταγωνιστούν στη Women’ secret σε μια σειρά από αισθησιακά εσώρουχα γεμάτα με floral patterns και διαφάνειες για ένα θηλυκό, σοφιστικέ και κομψό look. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σου ανανεώσει την αυτοπεποίθηση και το αγόρι σου θα μείνει κυριολεκτικά ΑΦΩΝΟ! Μη το σκέφτεσαι και μην αγοράσεις μόνο ένα. Δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς άλλωστε.

Σακάκι

Ένα στυλάτο σακάκι σε αυτό το χρώμα μπορεί να κάνει θαύματα και να σου αλλάξει κυριολεκτικά όλο το ντύσιμο. Φόρεσε το ακόμα και με καουμπόικες μπότες που είναι το απόλυτο trend για τη σεζόν και να είσαι σίγουρη πως δεν θα μείνει κανένας αδιάφορος. Που θα το βρεις; Στη νέα συλλογή των Bershka φυσικά! Για την καμπάνια SS19 η Bershka έχει διοργανώσει μία μονομαχία μόδας – με πελάτες στο παιχνίδι. Η μάρκα έχει δημιουργήσει μία σειρά από σημαντικά look που αντιπροσωπεύουν την κάθε τάση μόδας, για κορίτσια και αγόρια, και η μάχη εξελίσσεται online όπου η Bershka προσκαλεί το κοινό της να ψηφίσει το αγαπημένο του trend. Ποιο trend θα κατακτήσει την κορυφή; Είναι η εκτίμηση του καθενός, αλλά με τόσα καλά look, όλοι κερδίζουν. Η Bershka αγκαλιάζει ξανά τις τάσεις μόδας που μπορεί να φορεθούν από όλους και εμπλέκει το νεαρό κοινό της όταν το ρωτάει τη γνώμη του. Με αυτό τον τρόπο, η Bershka δίνει στους πελάτες της την κυριότητα των trend, δεν τους καλεί απλά να συμμετέχουν στο διάλογο για τη μόδα αλλά τους εμπνέει για να βάλουν τη δική τους πινελιά στα επόμενα καλύτερα πράγματα.

Άρωμα

Μετά το επιτυχημένο «Yes I Am» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018, η Cacharel παρουσιάζει το «Yes I Am Pink First»: ένα νέο eau de parfum, εμπνευσμένο από τη μεταδοτική χαρά της νέας γενιάς. Το Yes I Am Pink First, που έχει πιο λουλουδάτη και πιο φωτεινή προσωπικότητα, διατηρεί την πικάντικη, κρεμώδη υπογραφή του αρχικού αρώματος, καθώς και τη λουλουδάτη καρδιά που αποτελείται από άνθη λευκού γιασεμιού Sambac και από τη συμφωνία άνθους πιπερόριζας. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται με μια νέα και απαλή λουλουδάτη πνοή πετάλων άνθους πορτοκαλιάς, καθώς και με μια ζωηρή και αισθησιακή ξυλώδη πτυχή Ambrox. Για όλες τις γυναίκες που τολμούν να πουν «Yes, I Am!»

Μάσκαρα

Πόσες φορές έχεις ταλαιπωρηθεί για να αφαιρέσεις την μάσκαρα και το αποτέλεσμα είναι να κοιμάσαι με υπολείμματα που το πρωί όταν ξυπνάς θυμίζεις ρακούν; Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν αφού η αφαίρεση της μοιάζει παιχνιδάκι. Ναι είναι αλήθεια αφού η Snapscara, υπόσχεται να μετατρέψει την δυσκολία στην αφαίρεση της αγαπημένης σου μάσκαρα σε πολύ απλή διαδικασία, ενώ παράλληλα εγγυάται έντονο όγκο, μήκος, τέλειο διαχωρισμό και βλεφαρίδες που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Και πως μπορείς να την αφαιρέσεις; ΑΚΟΜΑ και με χλιαρό νερό! Επιτέλους, το επίπονο τρίψιμο και τα scrubs σε καθημερινή βάση ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μπορείς να τη βρεις σε τρεις amazing αποχρώσεις -μαύρο, μπλε και berry- Έχεις κι εσύ πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ένα μοναδικό fun make up look, πιο γρήγορα από ποτέ.

Πούδρα

Το NO MAKE-UP LOOK, με έμφαση στους απαλούς τόνους, αποδεικνύει πόσο εντυπωσιακές μπορείτε να δείχνετε ακόμη και με ένα σχεδόν αδιόρατο μακιγιάζ.Αυτή η εξαιρετικά ελαφριά πούδρα από την Catrice περιέχει μικροχρωστικές που αντανακλούν το φως για ένα λείο φινίρισμα με μια φυσική λάμψη. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή για να σταθεροποιήσει το μακιγιάζ σας.