Τι ρούχα θα φορέσουμε φέτος το φθινόπωρο. Για εμάς φθινόπωρο σημαίνει ανανέωση και αλλαγή και τι καλύτερο από το να ξεκινήσουμε προσθέτοντας κάποια ιδαίτερα ρούχα στην γκαρνταρόμπα μας που θα μας κάνουν να αισθανθούμε όμορφα.

Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, το πολυαγαπημένο μας Igo Project και βρήκαμε τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια που θα γεμίσουν με χρώμα και αισιοδοξία τις μουντές ημέρες που έρχονται.

1. Mosaic Printed Tunic Top Hands Print Red by The KNL’s

Πανέμορφο; Πανέμορφο! Μόλις είδαμε το συγκεκριμένο πουκάμισο από The KNL’s ουρλίαξαμε. Είναι αέρινο, άνετο και cool με τις αποχρώσεις και τα prints του να είναι εμπνευσμένα από μια retro αισθητική. Διαθέτει τα πιο ιδιαίτερα μανίκια και το μέγεθός του ταιρίαζει απόλυτα σε κάθε σωματότυπο. Είμαστε σίγουρες πως θα το αγαπήσεις όσο κι εμείς!

2. Outburst Jeans Blue Wash by The KNL’s

Συνεχίζουμε με ένα jean από The KNL’s το οποίο είναι το must have κομμάτι της ντουλάπας σου. Φθινόπωρο χωρίς jean δεν βγαίνει και αυτό το παντελόνι προσδίδει ένα cool-and-loose look που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις. Τόλμησέ το και θα το λατρέψεις!

3. Blossom Souls T-shirt Washed Black Women by Nadia Rapti

Και μιλώντας για cool ρούχα, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο t-shirt που μόλις κυκλοφόρησε. Είναι unisex για να το μοιράζεσαι με το αγόρι σου ή γιατί όχι να του το πάρεις δώρο και να είστε matchy-matchy στις εξόδους σας. Επίσης, μας αρέσει πάρα πολύ καθώς μπορεί να φορεθεί κάθε εποχή, από το καλοκαίρι με ένα απλό shorts μέχρι τον χειμώνα με δερμάτινο μπουφάν ή παλτό.

4. Bindi Jacket by Ayios

Φθινόπωρο + Ayios Jacket = It’s a match! Το ότι αγαπάμε τα Ayios Jackets είναι πλέον γνωστό και ήρθε η εποχή που μπορούμε επιτέλους να τα φοράμε καθημερινά!

5. #fishbonechain by Igo Project

Όπως είπαμε θέλουμε να δώσουμε λάμψη στις κρύες και μουντές μέρες που έρχονται, οπότε το να προσθέτουμε κοσμήματα στα outfits μας είναι μονόδρομος. Εμείς σου προτείνουμε το #fishbonechain από τη συλλογή κοσμημάτων του Igo Project, το οποίο μπορεί να φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τύπους ρούχου και σίγουρα με όλα τα παραπάνω.

Επισκέψου κι εσύ το Igo Project για να βρεις τα αγαπημένα σου fashion items που θα συνοδεύσουν τις φετινές φθινοπωρινές σου βόλτες!