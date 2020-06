Λατρεύουμε το μπρονζέ μακιγιάζ (διαβάστε περισσότερα εδώ για το πως θα το πετύχετε) για τις καλοκαιρινές μας εξόδους, όμως καλύτερα είναι να το αποφύγουμε τις καθημερινές και πρωινές ώρες της ημέρας για να μην κάνουμε υπερβολές. Για το τέλειο καθημερινό καλοκαιρινό μακιγιάζ, με το οποίο θα δείχνουμε τόσο προσεγμένες και όμορφες όσο απαιτεί η ώρα και η μέρα, θα χρησιμοποιήσουμε την νέα trend edition συλλογή της Essence, “Wanna be my honey?”. Η νέα συλλεκτική συλλογή είναι εμπνευσμένη από τι άλλο, ό,τι πιο γλυκό υπάρχει, το μέλι!

To τέλειο καθημερινό καλοκαιρινό μακιγιάζ με την Honey Edition συλλογή της Essence

Οι μοντέρνες συσκευασίες σε σχέδιο κηρήθρας και οι ζεστές αποχρώσεις είναι μας βάζουν αμέσως σε καλοκαιρινό mood! Φυσικά, καθώς τα προϊόντα της Essence είναι εγκεκριμένα ως εντελώς vegan και cruelty-free, δεν περιέχουν ούτε μια σταγόνα μελιού για την προστασία των μικρών βοηθών μας. Ωστόσο, χουν όλες τις θετικές ιδιότητες από τον γλυκό κόσμο των μελισσών.

Στο πλαίσιο της Trend Edition “Wanna bee my honey?”, η essence δωρίζει συνολικά 20.000 ευρώ στο Green Forest Fund, δημιουργώντας έναν παράδεισο 3.500 m2 με μια μεγάλη ποικιλία φυτών και δέντρων που θα αποτελέσει στο μέλλον βιότοπο για άγριες μέλισσες. Η σειρά είναι μέρος της νέας πρωτοβουλίας “essence cares“, με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει δράση σε ό,τι αφορά τον πλανήτη και το περιβάλλον, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, την καλή διαβίωση των ζώων και τα ακίνδυνα συστατικά.

Οι μέλισσες είναι πολύτιμες για τον πλανήτη μας και χωρίς αυτές κυριολεκτικά θα άρχιζε να μαραζώνει η φύση. Αυτό, θα είχε ανεπανόρθωτες επιπτώσεις για όλους μας. Τα εργατικά, αυτά, μικρά πλάσματα όχι μόνο παράγουν νόστιμο μέλι, αλλά είναι επίσης απαραίτητα για το οικοσύστημά μας ως επικονιαστές.

Τα νέα προϊόντα ομορφιάς, τα οποία έρχονται μέσα στον Ιούνιο, προσφέρουν ένα εντυπωσιακά φωτεινό αποτέλεσμα και μια διακριτική λάμψη σε κάθε

εμφάνιση. Έχουν ελαφρύ άρωμα μελιού, το οποίο θα μας γεμίσει θετική ενέργεια.

1#

Αρχίζουμε με την προετοιμασία του προσώπου:

Θέλουμε η επιδερμίδα μας να είναι τέλεια προετοιμασμένη για το μακιγιάζ που θα κάνουμε.

Πατάμε 2 φορές την αντλία και απλώνουμε με τα χέρια μας το υγρό, κάνοντας μασάζ στο πρόσωπο. Η ενυδατική βάση βελτιώνει τους πόρους και εξομαλύνει τυχόν ανωμαλίες του δέρματος. Προετοιμάζει τέλεια το δέρμα για το foundation και το highlighter που θα ακολουθήσουν.

Έτσι, και το foundation θα «δέσει» καλύτερα στο πρόσωπο μας, ώστε να έχουμε μία πιο λεία και ομοιόμορφη όψη αλλά και δεν θα έρθει σε άμεση επαφή με τους πώρους του δέρματος. Και δεν είναι μόνο αυτό! Το luminizing primer της Honey Edition της Essence δίνει χρυσές πινελιές λάμψης στο δέρμα αποτελώντας την ιδανική βάση για κάθε εμφάνιση ομορφιάς.

Τέλος, θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια όλο το μακιγιάζ μας.

2#

Foundation και πούδρα

Απλώνουμε το foundation με το πινέλο της επιλογής μας και το «κλειδώνουμε» με πούδρα. Με μία διάφανη, συμπαγής πούδρα όπως την Mattifying Fixing Powder της Honey Edition της Essence, σταθεροποιείται τέλεια το μακιγιάζ και δίνεται ματ αποτέλεσμα.αποτέλεσμα. Απλώς πάρτε λίγη από την πούδρα με ένα πινέλο πούδρας, τινάξτε τυχόν επιπλέον ποσότητα και εφαρμόστε απαλά σε ολόκληρο το πρόσωπο – αυτό ήταν! Φινίρισμα με απαλό άρωμα μελιού και μοντέρνα συσκευασία με τη κηρήθρα θα είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό προϊόν στο νεσεσέρ μας.

3#

Σκιές ματιών και highlighter

Χρησιμοποιούμε για να δώσουμε χρώμα και ένταση στο πρόσωπο την Honey Edition Eyeshadow & Highlighter Palette. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο από το concealer μας ως βάση στο καπάκι του ματιού για να «στρώσει» καλύτερα η σκιά. Αρχίζουμε με τις πιο φωτεινές αποχρώσεις. Τις απλώνουμε σε όλο το καπάκι του ματιού. Έπειτα, χρησιμοποιούμε με ένα φουντωτό πινέλο για σκιές, όπως το Honey Edition Eyeshadow Brush, ένα ειδικό πινέλο που μοιάζει με χρυσή κηρήθρα – για την ακριβή εφαρμογή των μελένιων σκιών, την πορτοκαλί σκιά μόνο στην εξωτερική γωνία του ματιού. Έτσι, δίνουμε διακριτική ένταση στο βλέμμα. Έπειτα, παίρνουμε μία από τις μεταλλιζέ σκιές και με τον παράμεσο μας την τοποθετούμε στο κέντρο του ματιού, ώστε να δώσουμε την απαραίτητη λάμψη που θα μαγνητίζει τα βλέμματα.

Έτσι, και θα έχετε όμορφα βαμμένα μάτια και θα έχετε πετύχει το τέλειο καθημερινό καλοκαιρινό μακιγιάζ χωρίς υπερβολές.

Τέλος, χρησιμοποιούμε μία (ή και τις δύο) από τις αποχρώσεις των highlighter που έχει η παλέτα στα ζυγωματικά μας και απογειώνουμε το λουκ μας. Το ιδανικό πινέλο για να απλώσουμε το highlighter μας είναι αυτό της συλλογής Honey Edition της Essence. Τραβάει αμέσως τα βλέμματα με την κομψή χρυσή λαβή

του με το εντυπωσιακό σχέδιο κηρήθρας. Το πλατύ συνθετικό πινέλο είναι ιδανικό για την ανάμειξη της βάσης μας με ιριδίζοντα προϊόντα.

4#

Ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη

Το λέμε και το ξανά λέμε ότι φέτος η μόδα επιτάσσει ενυδατωμένα χείλη με την μέγιστη λάμψη. Με το Colour Changing Glow Lipstick θα πετύχουμε την τέλεια λάμψη στα χείλη για ένα wow – αποτέλεσμα! Είναι ένα πολύ ξεχωριστό προϊόν καθώς αλλάζει χρώμα από κίτρινο σε ροζ και κάνει τα χείλη να φαίνονται υγιή, ζουμερά και ακαταμάχητα. Πώς λειτουργεί; Η σύνθεσή του αντιδρά στο pH, πράγμα που σημαίνει, ότι η τιμή pH του δέρματος των χειλιών καθορίζει το πόσο έντονη θα είναι η ροζ απόχρωση. Τέλος, χρυσά σωματίδια δημιουργούν μια διακριτική λάμψη στα χείλη.

Και κάπως έτσι, έχετε πετύχει το τέλειο καθημερινό καλοκαιρινό μακιγιάζ με λίγα και εύκολα βήματα και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα!

5#

Αφαίρεση του μακιγιάζ

Ένα από τα πιο σημντικά βήματα για λαμπερό δέρμα με ή χωρίς μακιγιάζ είναι να ξεβαφόμαστε καλά κάθε βράδυ. Δεν πρέπει να παραλείπουμε αυτό το βήμα ούτε μία φορά, καθώς το μακιγιάζ φρακάρει του πώρους και δεν αφήνει το δέρμα να αναπνεύσει. Το δέρμα μας μπορεί να αναγεννηθεί εν μία νυκτί και να παραμείνει όμορφο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός γίνεται εύκολα με τους δίσκους αφαίρεσης μακιγιάζ της Honey Edition σε σχήμα κηρήθρας. Απλά βρέξτε τον δίσκο καθαρισμού με ζεστό νερό και στη συνέχεια αφαιρέστε εύκολα τυχόν υπολείμματα μακιγιάζ. Ακόμα και τα αδιάβροχα

προϊόντα μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Μετά τη χρήση, απλώς πλύνετε τους δίσκους αφαίρεσης μακιγιάζ στους 40 βαθμούς και χρησιμοποιήστε τους ξανά και ξανά.

Bonus βήμα:

Απαλό δέρμα με υπέροχο άρωμα μελιού;

Με το νέο πολυλειτουργικό προϊόν περιποίησης, All Over Balm, τα σκληρά σημεία του δέρματος, μαλακώνουν στη στιγμή. Είτε στο πρόσωπο, τα χέρια ή τους αγκώνες – η vegan φόρμουλα με 10% βούτυρο καριτέ, βιταμίνη Ε και φυσικά έλαια θρέφει και προστατεύει το δέρμα από την ξηρότητα. Χάρη στο πρακτικό του μέγεθος, το all over balm είναι σίγουρο ότι χωράει σε οποιαδήποτε τσάντα και είναι ιδανικό για να προσφέρει στο δέρμα σας μία μικρή δόση φροντίδας εν κινήσει.