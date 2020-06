Η 21η Ιουνίου κάθε έτους έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα! Η Yoga έχει βοηθήσει εκατομμύρια άτομα χρόνια τώρα να εξελιχθούν πνευματικά αλλά και σωματικά. Είναι από τις πιο ωφέλιμες για τον οργανισμό ασκήσεις καθώς γυμνάζει και σώμα και πνεύμα. Ακόμη, σήμερα, χάρη στην ευρέα πρακτική Yoga σε όλον τον κόσμο, είναι πιο εύκολο από ποτέ να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και να εντάξουμε αυτήν την ωραία συνήθεια στην ζωή μας.

Διαβάστε 5 πράγματα που δεν ξέρατε για την Yoga και μάθετε παρακάτω πως θα παρακολουθήσετε ένα συνολικά 12ωρο πρόγραμμα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα.

1. Η Yoga δεν είναι απλά μία τάση των τελευταίων χρόνων

Σε κάποιον που δεν είναι yogi, μπορεί να φαίνεται ότι η Yoga είναι απλώς μία «μόδα» που άνθισε τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως η Yoga είναι μία αρχαία πρακτική που πρωτοεμφανίστηκε περίπου το 2500 π.Χ.

Η «Αρχαία Γιόγκα» δεν ήταν ακριβώς η άσκηση που κάνουμε σήμερα στο χαλάκι μας μα μία πνευματική εξερεύνηση του μυαλού, την ηθικής, της σκέψης, της φιλοσοφίας και του διαλογισμού. Ήταν ένας τρόπος ζωής. Βέβαια, η Yoga όπως την ξέρουμε σήμερα εμφανίστηκε στην Ινδία περί τα 1700-1800. Τότε, ήταν μία πρακτική που έκαναν συνήθως αποκλειστικά άντρες.

2. Η κίνηση που μισείς είναι αυτή που χρειάζεσαι περισσότερο

Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να κάνει μία στάση yoga και να είσαι έτοιμη να τυλίξεις το χαλάκι σου και να τα παρατήσεις; Το μυαλό και το σώμα μας αντιστέκονται σε μία στάση για έναν λόγο. Ο λόγος αυτός μπορεί να είναι σωματικός, συναισθηματικός, πνευματικός και μας αποτρέπει από το να καταφέρουμε να εναρμονιστούμε μαζί με την στάση.

Μπορεί να σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμη για την συναισθηματική πρόοδο που θα σου προσφέρει η κατάκτηση αυτής της πόζας. Μπορεί να κρύβεται από πίσω κάτι πολύ πιο βαθύ από ότι νομίζεις. Η Yoga μας παροτρύνει να έρθουμε αντιμέτωποι με ότι μας κρατάει πίσω ώστε να αρχίσουμε να επιτέλους προχωράμε και να εξελισσόμαστε.

3. H σημασία της λέξης Yoga

Στα Σανσκριτικά, η λέξη yoga έχει διάφορα νοήματα εκτός από το γνωστή σε μας μετάφραση ως «ένωση». Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει τις έννοιες: αστερισμός αστεριών. ποιότητα της εργατικότητα, ακόμη και για την έννοια της απάτης.

4. Έχει πολλά οφέλη στην κινητικότητα των ηλικιωμένων

Κάτι που ανακαλύφτηκε πρόσφατα σε έρευνες είναι ότι η Yoga μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη στο να αποτρέπει τα… πεσίματα στους ηλικιωμένους. Σε συνδυασμό συμπερασμάτων από 6 έρευνες, φάνηκε ότι όσοι έκαναν συστηματικά γιόγκα μετά την ηλικία των 60, είδαν βελτίωση στην ισορροπία τους και στην δυσκολία τους για πολλές κινήσεις.

Ακόμη, η Yoga μπορεί να βοηθήσει και τα άτομα με άσθμα να αναπνεύσουν πιο εύκολα. Σε άλλες έρευνες, φάνηκε ότι η πρακτική της γιόγκα κατάφερε να βοηθήσει ασθματικά άτομα να ανακουφίσουν το αναπνευστικό τους σύστημα.

5. Βοηθάει όσους πάσχουν από Μετατραυματικό Στρες

Είναι γνωστά τα οφέλη της γιόγκα σε συναισθηματικό, ψυχικό και ψυχολογικό επίπεδο. Μάλιστα, σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι βοηθήθηκαν σημαντικά οι γυναίκες που έπασχαν από μετατραυματικό στρες (PTSD) μόλις μέσα σε 10 εβδομάδες.

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Yoga με ένα 12ωρο πρόγραμμα μαθημάτων Yoga

Η Oysho γιορτάζει την ερχόμενη Κυριακή, 21 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα με ένα 12ωρο πρόγραμμα μαθημάτων σε απευθείας μετάδοση από τα επίσημα κανάλια της στο Instagram και Youtube.

Η Xuan Lan είναι αυτή που θα δώσει το σύνθημα της εκκίνησης στις 08:00 π.μ. με 108 χαιρετισμούς στον ήλιο. Μια γνωστή άσκηση που συγκεντρώνει όλη την κοινότητα για να γιορτάσει την παγκόσμια μέρα αυτής της πρακτικής. Θα την ακολουθήσουν διάφορες yogi από όλα τα μέρη του κόσμου όπως η Riva G από τις ΗΠΑ, η Aria Crescendo από τη Γαλλία και η Verda Kutsal από την Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα, που αποτελείται από δώδεκα διαδοχικά μαθήματα γιόγκα 45 λεπτών από τις 8 π.μ έως τις 8 μ.μ., θα κλείσει με το ειδικό μάθημα διαλογισμού και Yin Yoga της Kino MacGregor από το Miami. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτόν τον ξεχωριστό εορτασμό της ημέρας ζωντανά στους επίσημους λογαριασμούς της Oysho στο Instagram και Youtube.

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα

8 a.m – Xuan Lan (Spain) – Sun Saludations

9 a.m. – Julia Hackzell (Finland) – Meditation

10 a.m. – Aria Crescendo (France) – Active Yoga

11 a.m. – Aniko (Russia) – Vinyasa Yoga

12 p.m. – Natalja Belova (France) – Hatha Yoga

1:00 p.m. – Verda Kutsal (Turkey) – Hatha Yoga

2:00 p.m. – Hannah Barret (UK) – Power Yoga

3 p.m. – Jennifer Ursillo (USA) – Active Yoga

4 p.m. – Riva G (USA) – Active Yoga

5 p.m. – Bee Bosnak (USA) – Yoga & Meditation

6 p.m. – Alessandra Oram (Spain) – Vinyasa Yoga

7 p.m. – Kino MacGregor (USA) – Yin Yoga & Meditation