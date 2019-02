Εάν αισθάνεσαι δυσκαμψία και πόνους στα ισχία, τους μηρούς, τους ώμους, το στήθος ή τον αυχένα, αυτό συμβαίνει επειδή όταν κάθεσαι την εργασία σου έχεις τη λάθος στάση σώματος. Η πολύωρη παραμονή σε αυτή τη θέση, κάνει τους μύες και τις αρθρώσεις να «κολλάνε». Αν κάθεσαι από 6 έως 12 ώρες σε μία καρέκλα, θέτεις την υγεία της πλάτης σου -μεταξύ άλλων- σε κίνδυνο. Όλο και περισσότερες μελέτες αναφέρουν πως η παρατεταμένη καθιστική ζωή, η οποία ορίζεται ως εκείνη που ξεπερνά το όριο των μόλις 3 ωρών την ημέρα, σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο για ποικίλα προβλήματα υγείας. Γι αυτό το λόγο προτείνω πιο συχνά διαλείμματα για περπάτημα και οργάνωση των γραφείων με τέτοιο τρόπο που να να ενθαρρύνει το περπάτημα.

Όταν είσαι κολλημένος στο γραφείο τέντωνε ένα ένα πόδι προς τα εμπρός και κράτα το ίσιο, σηκώνοντάς το από το έδαφος, με αυτό το τρόπο δραστηριοποιείς το άνω μέρος του μηρού. Κάνε 30 επαναλήψεις σε κάθε πόδι.

Αν γείρεις προς τα πίσω, σφίξεις την κοιλιά σου και σήκωσεις τα πόδια λίγα εκατοστά από το δάπεδο θα ενεργοποιήσεις και τη κοιλιά σου. Μείνει σε αυτή τη θέση για 10 δευτερόλεπτα και κατέβασε τα πόδια σου. Κάνε 10 με 20 επαναλήψεις.

Άλλη άσκηση θα μπορούσε να είναι μία ισορροπίας: κάθε φορά που πρέπει να σηκωθείς από την καρέκλα, να προσπαθείς να σηκώνεσαι με το ένα πόδι και απο αυτή τη θέση προσπάθησε να ισορροπήσεις σε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Επανέλαβε και με το άλλο.

Εάν μπορέσεις να κλέψεις 30” και να αποχωριστείς το γραφείο σου τότε κάνε μία σανίδα, με αυτό το τόπο θα δουλέψεις όλο το σώμα:

• Ξαπλώσε μπρούμυτα στο πάτωμα και στηρίξου στους αγκώνες.

• Με τα δύο πόδια τεντωμένα πίσω, κάνε flex τα πέλματα.

• Πάτησε με δύναμη στα δάχτυλα των ποδιών και σπρώξε ώστε τα πόδια να ξεκολλήσουν από το έδαφος και το κεφάλι σου να έρθει σε ευθεία με τη σπονδυλική σου στήλη.

• Φαντάσου ότι δημιουργείς μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τα πέλματα. Αν έχεις ήδη μεγάλη ευαισθησία στη μέση, ανέβασε ελάχιστα πιο ψηλά τη λεκάνη, ώστε να μην είναι τελείως σε ευθεία το σώμα.

• Κρατήστε για 30 δευτερόλεπτα.

Φυσικά ξεχάσε το ασανσέρ!

Χρησιμοποίησε μόνο τις σκάλες για να γυμνάζεις τους μυς των ποδιών σου και να αυξάνεις με αυτό το τρόπο τους παλμούς της καρδιάς σου. Προσπάθησε να το κάνεις όσο πιο συχνά γίνεται μέσα στην ημέρα, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, απλώς και μόνο για άσκηση.

Τέλος για να βελτιώσεις τη στάση του σώματος στη καράκλα λάβε υπ’ όψη τα εξής:

• Στην όρθια θέση η πλάτη πρέπει να είναι ίσια και το κεφάλι να κοιτάζει προς τα εμπρός, χωρίς να υπάρχει κάμψη της πλάτης.

• Το γραφείο πρέπει να είναι αρκετά ψηλό και να υπάρχει χώρος για τα πόδια, ώστε να κάθεσαι αρκετά κοντά, με ίσια την πλάτη και να εργάζεσαι άνετα. Ο χώρος για τα πόδια κάτω από την επιφάνεια εργασίας είναι απαραίτητος ώστε να κινούνται ελεύθερα.

• Η καρέκλα του γραφείου πρέπει να έχει στήριγμα στη μέση.

