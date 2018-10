Σε μια καταπράσινη όαση στο άλσος Παπάγου, στήθηκε πριν λίγες μέρες το πιο εντυπωσιακό αθλητικό σκηνικό της πόλης! Η PUMA και ο νικητής του Survivor 2 και training ambassador του brand, Ηλίας Γκότσης, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα δυναμικό Βootcamp, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για την άθληση και την ψυχαγωγία, αλλά και την αγάπη για το παιδί.

Ο στίβος που διαμορφώθηκε παρέπεμπε σε πραγματικό Survivor με τη δοκό ισορροπίας και τους στόχους να δεσπόζουν στο χώρο, ενώ ο κόσμος συνέρρευσε από νωρίς προκειμένου να αγωνιστεί μαζί με αγαπημένους παίκτες του Survivor 2 που μοιράστηκαν το πάθος τους για τα σπορ και δίδαξαν τη χαρά του αθλητισμού στους μικρούς αθλητές του αύριο: Στέλιος Κρητικός, Νάσος Παπαργυρόπουλος, Νίκος Θωμάς, Πάνος Θεοδώρου, Εύη Σαλταφερίδου αλλά και Θοδωρής Γκότσης, συνιδιοκτήτης του γυμναστηρίου NEED. Ο Ηλίας Γκότσης και ο Sports Marketing Manager της PUMA Γιώργος Καβακάκης έδωσαν το σύνθημα για να ξεκινήσουν οι μονομαχίες και αμέσως μετά γονείς και παιδιά δημιούργησαν το μεγαλύτερο training squad

Οι Bootcampers που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στο Άλσος Παπάγου με αφορμή το ‘’NEED for FITNESS at the park’’ powered by PUMA βίωσαν μια μοναδική αθλητική εμπειρία με δυνατά vibes, συναρπαστικά παιχνίδια εμπνευσμένα από το Survivor, πρωτότυπα tips για άθληση μέσα στην πόλη, και πλούσια δώρα από την PUMA και το γυμναστήριο ‘’Need’’ των αδερφών Γκότση.

Όλοι οι συμμετέχοντες δροσίστηκαν και ενυδατώθηκαν με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά «Βίκος», καθώς η PUMA και η Βίκος ΑΕ συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε πρωτοποριακά αθλητικά δρώμενα και εκδηλώσεις.

Η Αθήνα είναι μια πόλη που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για outdoor activities, καθημερινή άσκηση και ευεξία. Η PUMA, με motto το #ForeverFaster και #24seven, προτρέπει τον καθέναν από εμάς να προπονηθεί εντός και εκτός γυμναστηρίου, υποστηρίζοντας διαχρονικά κάθε μορφή αθλητικής πρωτοβουλίας. Γιατί η γυμναστική είναι τρόπος ζωής!