Εκτός από την έντονη άσκηση, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάψεις θερμίδες; Θα εκπλαγείς όταν μάθεις πως έχεις πολλές επιλογές μέσα στη καθημερινότητα για να κάνεις προπόνηση χωρίς καν να το καταλάβεις. Ορισμένες από τις παρακάτω ιδέες περιλαμβάνουν απλές εργασίες που κάνεις καθημερινά! Μη το σκέφτεσαι βάλε μουσική στο τέρμα και κάνε τις δουλειές διασκέδαση!

Χορός

Ο χορός είναι μια αποτελεσματική μορφή άσκησης και μπορεί να κάψει τόσες θερμίδες όσες και το κολύμπι, περπάτημα ή ποδηλασία. Το ποσό των θερμίδων που θα κάψετε εξαρτάται από την ένταση του χορού, τη χρονική διάρκεια, τη προσπάθεια που βάζεις καθώς επίσης και από το πόσο ζυγίζες. Έτσι μπορείς να κάψεις από 200 μέχρι 400 θερμίδες μόνο με μισή ώρα χορού.

Cross Training

Το Cross είναιμια μορφή κυκλικής προπόνησης που συνδυάζει πολλές ασκήσεις και διαφέρει πάρα πολύ από την κλασσική προπόνηση που ξέρεις. Ναι μπορείς να κάνεις τρέξιμο αλλά εκτός από αυτό θα κάνεις και ενδυνάμωση που τελικά θα αποκτήσεις ευλιγισία. Και μπορεί να κρατήσει μόνο 45 λεπτά, γιατί παραπάνω δεν θα αντέξεις αλλά το αποτέλεσμα είνα πως μέσα σε ένα μήνα το σώμα σου θα αλλάξει τελείως και θα έχεις χάσει πολλούς πόντους ενώ παράλληλα θα έχεις αποκτήσει γράμμωση.

Power Cycling

Το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής σου φτιάχνει τη διάθεση αφού βάζεις δυνατά μουσική και ο instructor σε προκαλεί να κάψεις μέχρι και 500 θερμίδες τη φορά, να αυξήσεις πάρα πολύ την αντοχή σου αλλά και να γυμνάσεις γλουτούς και τετρακέφαλους, γιατί πως θα βγούμε στη παραλία κορίτσια;

Δουλειές του σπιτιού

Οι δουλειές του σπιτιού είναι εξαιρετικός τρόπος για να κάψεις πολλές θερμίδες αφού τα κάνεις ούτως ή άλλως στην καθημερινότητα σου παρέχοντας μεμονωμένα οφέλη. Οι καλύτερες δουλειές για να γυμνάσεις τα χέρια σου είναι το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και φυσικά το ξεσκόνισμα. Από την άλλη ακόμα και οι σκάλες που θα ανεβοκατέβεις είναι μια εξαιρετική άσκηση για να γυμνάσεις όλο σου το σώμα αλλά κυρίως τα πόδια σου.

Κηπουρική

Η κηπουρική είναι ένας κρυμμένος θησαυρός στη καύση θερμίδων άσε που έρχεσαι σε επαφή με τη φύση και αναπνέεις καθαρό αέρα. Είναι χαλαρωτικό και σε βοηθάει να καθαρίσεις το μυαλό σου. Μπορείς λοιπόν με τη κηπουρική να κάψεις από 100 μέχρι και 300 θερμίδες ανάλογα την εργασία που θα επιλέξεις να κάνεις. Μη το σκέφτεσαι, ξεκίνα να φυτεύεις!

Αν πάλι τώρα αυτό το Σάββατο έχεις αποφασίσει να γυμναστείς εντατικά, τότε τα γυμναστήρια Planet Fitness and more και το Allou! Fun Park σε προσκαλούν στο πιο fit & fun event του καλοκαιριού. Ένα μοναδικό event με πολύ fitness, χορό και διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης! Οι γυμναστές του Planet Fitness and more σε περιμένουν από τις 18.00 έως τις 21.00 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου μπορείς να γυμναστείς, να διασκεδάσεις και να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις super δώρα!

Πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσεις το πιο fit & fun event στον πιο κατάλληλο χώρο διασκέδασης! Και επειδή άσκηση και υγιεινή διατροφή πάνε μαζί, μετά τη γυμναστική απόλαυσε τα πιο υγιεινά smoothies φτιαγμένα για εσένα μόνο από τη Sencor! Και η fun εμπειρία φυσικά συνεχίζεται στα παιχνίδια του Allou!

Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι:

18:00 – 18:30: Power Cycling

18:45 – 19:15: Caribbean Dance

19:30 – 20:00: Cross Trn

20:15 – 20:45: Latin Dance

Είσοδος ελεύθερη!

*Για το Power Cycling & Cross Trn απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 216-7000.888 λόγω περιορισμένων θέσεων!