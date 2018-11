Το team building είναι στο επίκεντρο εδώ και πολλά χρόνια και αφορά διάφορες προτάσεις/ ιδέες που με τη μορφή παιχνιδιών δημιουργούν δέσιμο ανάμεσα στους εργαζομένους με αποτέλεσμα η επιτυχία στον χώρο εργασίας να είναι αδιαμφισβήτητη. Έτσι λοιπόν, κάθε σύγχρονη επιχείρηση γνωρίζει πολύ καλά ότι για να διασφαλίσει την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη των στόχων, πρωταρχικός στόχος είναι να εστιάσει στην υγεία και ευεξία των στελεχών της.

Τι θα κερδίσει ένας manager μέσα από μια τέτοια διαδικασία;

Η δημιουργία αναμνήσεων και συναισθημάτων, η ενδυνάμωση του σθένους, της ζωτικότητας και της ευεξίας των εργαζομένων, η συνεργασία για έναν κοινό στόχο έξω από το εργασιακό περιβάλλον, αποτελούν πετυχημένες πρακτικές HR. Παρόλα αυτά τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη του HR αποζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να προσφέρουν μία ολιστική εμπειρία που θα κάνει τη διαφορά, ώστε να επιτύχουν όλα τα παραπάνω.

Τι διαφορετικό προσφέρουν τα Corporate Wellness Retreats από τις παραδοσιακές πρακτικές HR;

Τα Corporate Wellness Retreats δεν είναι μία ακόμη δραστηριότητα εκτός γραφείου. Η προσέγγιση και η εμπειρία της συγκεκριμένης πρακτικής αφορά περισσότερο την οικοδόμηση μιας συνολικής κουλτούρας ευ ζην εντός και εκτός εταιρείας με πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση αλλά και τον εργαζόμενο.Σε ένα επιλεγμένο περιβάλλον αναψυχής και με ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων και εμπειριών ευεξίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες τις εταιρίας, τα στελέχη έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις αλλά και εργαλεία για να κάνουν αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες αλλά και να εμπνευστούν για μεγαλύτερη ισορροπία στην ζωή τους.

Πώς θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων σας;

Για τις εταιρείες που θα επιλέξουν την σύγχρονη οδό του Team Building, θα δουν ότι τα Corporate Wellness Retreats χτίζουν την εμπιστοσύνη, ενθαρρύνουν την επικοινωνία, αυξάνουν τη συνεργασία και εμπνέουν τα στελέχη για μικρές και μεγάλες βελτιώσεις στην ζωή τους. Θετικότερη στάση ζωής και χαρούμενα στελέχη σημαίνει αποτελεσματικότερη συνεργασία, καλύτερη απόδοση και επικοινωνία, στοιχεία που καθρεπτίζονται στην συνολική εταιρική κουλτούρα.

«Όταν οι επιχειρήσεις θέτουν ως προτεραιότητα τη συνολική ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού τους -σωματική, ψυχική, συναισθηματική, πνευματική- το στρες και η εξουθένωση μειώνονται, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητάς και την εμφανή θετική επίδραση στους δείκτες που είναι σημαντικοί για κάθε επιχείρηση.Στην σημερινή εποχή περισσότερο από ποτέ τα brands που πετυχαίνουν, έχουν από πίσω μία ομάδα δεμένη με κοινό όραμα και έμπνευση. Η Google μία από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις διεθνώς έχει δημιουργήσει το πιο εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον με την Ευεξία των υπαλλήλων να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητας. Χώροι για χαλάρωση του νου και του σώματος, χώροι άσκησης, σεμινάρια αυτοβελτίωσης και mindfulness είναι πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως στις μεγάλες εταιρίες. Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό asset ενός οργανισμού. Όπως έχει πει ο Sir Richard Branson ‘Take care of your people and they will take care of your customers» μας εξηγεί η Πάρις Αγγέλικα CEO & Founder της Premium Wellness.