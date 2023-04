Zero αίσθηση: Η καλύτερη αίσθηση!

Αφεθείτε στην απόλυτη άνεση και αυτοπεποίθηση με τα επαναστατικά εσώρουχα που τα νιώθουμε σαν δεύτερο δέρμα. Κατασκευασμένα με το πιο απαλό, premium ύφασμα, τα εσώρουχά της σειράς ZERO Microfibre και ZERO Modal παραμένουν σταθερά, από τις πιο αγαπημένες των sloggi fans. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα απαράμιλλο επίπεδο άνεσης που δεν θα παρατηρήσετε καν ότι το φοράτε. Η απρόσκοπτη κατασκευή του εξαλείφει κάθε ερεθισμό ή τριβή, επιτρέποντάς σας να κινείστε ελεύθερα και με σιγουριά όλη την ημέρα. Η άνετη εφαρμογή και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή με απόλυτη σταθερότητα. Όχι μόνο σας κρατούν άνετα, αλλά ενισχύουν και την αυτοπεποίθησή σας με τον κομψό και σέξι σχεδιασμό τους. Η κολακευτική σιλουέτα και η πολυτελής αίσθηση σε κάνουν να νιώθεις αβίαστα δελεαστική, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου από μέσα προς τα έξω. Αγκαλιάστε την αίσθηση της απόλυτης άνεσης και σεξουαλικότητας με τα sloggi που ανεβάζουν την καθημερινή σας χρήση σε εξαιρετικά ύψη.

Με σχεδόν «εξαφανισμένες» ραφές και απίστευτα απαλή εφαρμογή, τα slip ZERO έχουν μπει για τα καλά στα συρτάρια με τα εσώρουχά μας… Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην απολαμβάνει ένα αόρατο brief – γιατί ποια θέλει να διαγράφει το brief της κάτω από το παντελόνι ή τη φούστα;

Και τώρα, ανανεώσαμε τις σειρές αυτές για τη σεζόν SS23. Συνεχίζοντας να είναι απαλές σαν πούπουλο και εξαιρετικά λεπτές, οι νέες σειρές ZERO τώρα προσφέρουν πολλά περισσότερα!

ZERO Microfibre

Η ZERO Microfibre είναι φτιαγμένη από υπέροχα απαλό ύφασμα microfibre – αλλά αυτό δεν είναι το μεγάλο νέο. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι το microfibre είναι τώρα φτιαγμένο από ανακυκλωμένο πολυαμίδιο, κάτι που είναι πολύ καλύτερο και για μας αλλά και για τον πλανήτη! Με δυο λόγια, αυτά τα εσώρουχα μας κάνουν καλό, ενώ μας κάνουν να νιώθουμε τέλεια. Καταπληκτικά νέα, σωστά;

Και το κερασάκι στην τούρτα; Η ανανεωμένη αυτή σειρά, εκτός από brief, τώρα περιλαμβάνει και σουτιέν: ένα Bralette και ένα Soft Bra. Και τα δύο είναι εντελώς αόρατα, με κυματιστά τελειώματα που τα κάνουν ακόμα πιο αόρατα κάτω από τα ρούχα, ώστε να μην σε ανησυχεί ποτέ μήπως και φανεί το σουτιέν σου κάτω από ένα λεπτό τοπ. Και χωρίς καμία μπανέλα, είναι απίστευτα άνετα σαν δεύτερο δέρμα, δίνοντας πάντα στο στήθος το boost που χρειάζονται. Αντίο λοιπόν ορατές γραμμές, γεια σου άνεση!

Την εξελιγμένη και απαλή σαν χάδι αυτή σειρά θα τη βρεις σε διάφορα, υπέροχα neutral χρώματα.

ZERO Modal

Η ανανεωμένη σειρά ZERO Modal διατηρεί την αόρατη άνεση και τη φυσική της αίσθηση, μαζί με τις κυματιστές άκρες για ένα αψεγάδιαστο τελείωμα. Η ανανέωση για το SS23 έχει να κάνει με το ύφασμα micromodal που τώρα είναι πιο απαλό από ποτέ, δίνοντας μια αίσθηση φυσικού αγγίγματος που είναι σαν να χαϊδεύει το δέρμα. Αυτό το εξαιρετικά απαλό, ελαφρύ και αόρατο ύφασμα, σε κάνει να ξεχνάς ότι το φοράς!

Η ατελείωτη άνεση, το αόρατο styling αλλά και η επιλογή βιωσιμότητας που σου δίνουν, τα κάνουν τα τέλεια εσώρουχα για οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Όπως και η ZERO Microfibre, η ZERO Modal βγαίνει σε υπέροχα natural χρώματα, για ένα αόρατο look που δεν περνάει απαρατήρητο… Τα επόμενα basic σου εσώρουχα, είναι εδώ!

