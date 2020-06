Σε συνεργασία – φωτιά προχωρά η Samsung που ενώνει τις δυνάμεις της με το κορεάτικο boyband, BTS. Οι νοτιοκορεάτες κάνουν τους fans τους ανά ολόκληρο τον πλανήτη να παραληρούν με κάθε τους κίνηση και όχι αδίκως, αφού αποτελούν το μεγαλύτερο pop φαινόμενο της γενιάς μας. Έχουν σημειώσει εκατομμύρια πωλήσεις με τα τραγούδια τους και τώρα αναμένεται να κάνουν πάταγο με την νέα συλλεκτική έκδοση του Galaxy S20+ της Samsung σε εντυπωσιακό μωβ χρώμα. Ακόμη, εκτός από την φετινή ναυαρχίδα της Samsung, το S20+, θα κυκλοφορήσουν και συλλεκτικά μαύρα-μωβ Galaxy Buds+.

Το μωβ χρώμα του S20+ θυμίζει αρκετά αυτό του μωβ S9+ που κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν. Στο τηλέφωνο ο κάθε χρήστης θα βρει επίσης συλλεκτικά wallpapers και γραφιστικά με το logo του συγκροτήματος. Ακόμη, το S20+ BTS Edition έρχεται με μία μωβ καρδιά κάτω από την τέταρτη κάμερα.

Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες δεν είναι επίσημες αλλά φαίνεται να έχουν διαρρεύσει ως leaks. Βέβαια, η Samsung έβαλε τα παρακάτω teaser video στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Say hello to the best of us. #SamsungGalaxy #BTS @BTS_twt @BTS_bighit pic.twitter.com/3O6eZT4C9d

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) May 31, 2020