Οι προβολές (lunges) είναι από τις πιο “τίμιες” ασκήσεις που μπορείς να κάνεις, δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό, δουλεύουν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, και προσφέρουν θεαματικά αποτελέσματα αν τις κάνεις σωστά και με συνέπεια.

Ας τα πάρουμε ένα-ένα:

Δουλεύουν όλο το κάτω μέρος του σώματος.

Με κάθε προβολή, ενεργοποιούνται οι τετρακέφαλοι, οι γλουτοί, οι δικέφαλοι των μηρών και οι γάμπες. Είναι δηλαδή μια άσκηση-πολυεργαλείο που “χτίζει” δύναμη και γράμμωση σε όλο το κάτω σώμα χωρίς να χρειάζεται να περάσεις ώρες στο γυμναστήριο. Βελτιώνουν την ισορροπία και τη σταθερότητα.

Επειδή στηρίζεσαι σε ένα πόδι κάθε φορά, το σώμα αναγκάζεται να σταθεροποιηθεί, άρα δουλεύουν και οι λεγόμενοι “core” μύες (οι κοιλιακοί και οι ραχιαίοι). Αυτό βοηθάει όχι μόνο στη φυσική σου κατάσταση, αλλά και στην καθημερινότητα, π.χ. όταν ανεβαίνεις σκάλες ή κουβαλάς ψώνια. Ενισχύουν την κινητικότητα και την ευλυγισία.

Οι προβολές ανοίγουν τους καμπτήρες του ισχίου (που συχνά “σφίγγουν” από την καθιστική ζωή), με αποτέλεσμα να νιώθεις το σώμα σου πιο ελεύθερο και ελαστικό. Βοηθούν στη σωστή στάση σώματος.

Καθώς γυμνάζεις τον κορμό και μαθαίνεις να κρατάς το σώμα ευθυτενές, οι προβολές σε “εκπαιδεύουν” να στέκεσαι σωστά, κάτι που φαίνεται αμέσως στη στάση και στο περπάτημά σου. Καίνε θερμίδες και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό.

Επειδή εμπλέκουν μεγάλες μυϊκές ομάδες, οι προβολές ανεβάζουν τους παλμούς και βοηθούν στην καύση λίπους, ειδικά αν τις συνδυάσεις με άλλες ασκήσεις σε κυκλικό πρόγραμμα.

Με λίγα λόγια, οι προβολές δυναμώνουν, “σφίγγουν”, βελτιώνουν τη στάση και κάνουν το σώμα σου να δουλεύει πιο έξυπνα. Και το καλύτερο; Μπορείς να τις κάνεις παντού, στο σπίτι, στο πάρκο ή ακόμα και στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις σειρά.