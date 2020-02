Μας έπιασε μια μικρή μελαγχολία εν όψει τσικνοπέμπτης και βγήκαμε βόλτα στα μαγαζιά!

Ανδρικά γυαλιά ηλίου Boss

Πανάλφρα γυαλιά ηλίου, σε φόρμα «δάκρυ» και με σκελετό από αλουμίνιο και τιτάνιο. Ιδανικό για τους άντρες που ξέρουν από στιλ και για την εποχή καθότι ο αγαπημένος μας ήλιος επιστρέφει κάθε μέρακαι πιο δυνατός.

Ορός για τους μαύρους κύκλους Dalon

Μια ταλαιπώρια την έχουμε, ψέμματα δε θα πούμε. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ή κάτι που να κάνει θαύματα με τους μαύρους κύκλους. Το βρήκαμε στον ορό Dalon Cosmetics Eye Serum Triple Action με εκχύλισμα φυκιών και υαλουρονικό οξύ. Λάμψη και φρεσκάδα σε χρόνο dt.

Γυναικείο άρωμα The Only One Dolce & Gabbana

Η θηλυκότητα αποκτά νέα ένταση στο The Only One,την πιο πρόσφατη έκδοση στη σειρά του οίκου Dolce&Gabbana Beauty. Ένα άρωμα που τιμά τα πιο γοητευτικά και συναρπαστικά χαρακτηριστικά της γυναίκας. Η απόλυτη ουσία της μαγνητικής αύρας και του ακαταμάχητου αισθησιασμού σε ένα σαγηνευτικό άρωμα,είναι μαγευτική και ολοκληρωτικά εθιστική.

Ανδρικά αθλητικά παπούτσια Nike

Όχι οποιαδήποτε, τα Nike Air Zoom Tempo NEXT% με την απίστευτη τεχνολογία NEXT% που η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα στα παπούτσια running. Να σπάσουμε το φράγμα της ταχύτητα όπως ο μαραθωνοδρόμος Eliud Kipchoge το κόβω δύσκολο, αλλά ένα προσωπικό ρεκόρ θα βοηθήσει να το καταρρίψουμε.

Βραχιολάκι-Μαρτάκι από τα παιδικά χωριά SOS

Είτε σου αρέσει να τηρείς ευλαβικά το έθιμο (όπως εμείς) είτε όχι, αξίζει να αγοράσεις ένα βρχιολάκι-μαρτάκι από τα παιδικά χωριά SOS που θα προστατέψει και εσένα και τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Θα τα βρεις στο eshop.

Μενταγιόν Follie Follie

Μπορεί η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να πέρασε, η αγάπη μας όμως για τα κοσμήματα Follie Follie είναι αιώνια, οπότε δύσκολα αντιστεκόμαστε σε ένα τόσο κομψό μενταγιόν καρδιά.

Ανδρικές κάλτσες με μαϊμουδάκια Intimissimi Uomo

Αν μας τρελαίνει μια εικόνα είναι εκείνη ενός σοβαρού κοστουμαρισμένου άντρα που φοράει παιχνιδιάρικες κάλτσες -στο δρόμο που χάραξε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Βρήκαμε τρομερά σχέδια στα Intimissimi Uomo.

Αμπούλες ανάπλασης επιδερμίδας Biotherm

Το συστατικό Life Plankton™ που αγαπήσαμε σε ορούς και κρέμες της Biotherm, τώρα έρχεται σε μορφή αμπούλας για γρήγορα ανάπλαση της επιδερμίδας και αντιμετώπιση των γραμμών. Δε θα τις αποχωριστούμε ποτέ!

Γυναικείο άρωμα Black Opium Neon YSL

Αν δεν το μυρίσεις, είναι δύσκολο να σου μεταφέρουμε γιατί μας μάγεψε αυτό το άρωμα. Μαύρος καφές με νότες μόσχου, βανίλιας, μανταρίνι, κίτρο, ροζ μούρων σε μια εκρηκτική συμφωνία αρωματικών τόνων. Δοκίμασέ το οπωσδήποτε!

Πλεκτό από κασμίρ Falconeri

Δεν υπάρχει άλλο ύφασμα στον κόσμο που να έχει τέτοια υπέροχη υφή και να χαϊδεύει τόσο υπέροχα το δέρμα σου. Αυτό έχω μόνο να πω.

Κρέμα προσώπου bioten

30 εκατομμύρια μικροκάψουλες υαλουρονικού οξέος & χρυσές πρωτεΐνες περιέχει η νέα κρέμα Hyaluronix Gold της bioten και κάπως μας άρεσε η ιδέα να «πολεμάμε» τις ρυτίδες με χρυσό. Έχει και αντιηλιακή προστασία IR, SPF10, VR.