Έρευνα: Το The Fast and the Furious κάνει τους ανθρώπους να οδηγούν πιο επικίνδυνα

Κι όμως υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι η παρακολούθηση φιλμ που περιλαμβάνουν σκηνές με γρήγορη οδήγηση μπορεί να ενθαρρύνει ανάλογες οδηγικές συμπεριφορές από το κοινό. Μία σχετική μελέτη που αναλύεται σε δημοσίευση των NYTimes περιγράφει τις επιπτώσεις που έχει σε οδηγικές συμπεριφορές το «The Fast and the Furious», το μεγαλύτερο franchise του Universal Studio, με οκτώ ταινίες να έχουν κυκλοφορήσει έως το 2017. Οι ταινίες «The Fast and the Furious» δίνουν έμφαση στη γρήγορη οδήγηση και τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη πάνω σ’ αυτό το θέμα είναι ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιώντας λεπτομερή data που αφορούν παραβιάσεις του ΚΟΚ στην περιοχή Montgomery County, εξετάστηκαν συνολικά όλες οι…

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels