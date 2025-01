Το Afeela, το ηλεκτρικό όχημα που είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας Sony και Honda, είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία μετά από πέντε χρόνια ανάπτυξης. Στην παρουσίαση που έγινε στην CES, η Sony Honda Mobility ανακοίνωσε τις τιμές και τις λεπτομέρειες προπαραγγελίας για το Afeela 1, το οποίο θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την Afeela 1 […] The post Το Afeela στην CES 2025: Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό όχημα των Sony και Honda; appeared first on Digital Life!.

Διαβάστε περισσότερα Το Afeela στην CES 2025: Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό όχημα των Sony και Honda;

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels