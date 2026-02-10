Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνολογική εξέλιξη, η Toyota ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει τη δική της game engine για τις οθόνες των αυτοκινήτων της. Την ευθύνη του έργου έχει η Toyota Connected North America, η θυγατρική που ασχολείται με τα συστήματα συνδεσιμότητας και τις ψηφιακές εμπειρίες εντός των οχημάτων. Η νέα μηχανή ονομάζεται Fluorite και έχει σχεδιαστεί […] The post Γιατί μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται game engine; Η απάντηση της Toyota appeared first on Digital Life.

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels