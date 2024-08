Ο Elon Musk ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι η Tesla θα πραγματοποιήσει ένα event τον Αύγουστο για να μιλήσει σχετικά με τα σχέδια της εταιρείας για τα ρομποτικά ταξί. Ωστόσο, όσοι ήταν ενθουσιασμένοι για αυτό που θα μπορούσε να αποκαλυφθεί από τη Tesla, θα πρέπει να περιμένουν μερικούς ακόμα μήνες. Η εκδήλωση για τα ρομποτικά ταξί […] The post Tesla: Τον Οκτώβριο εκδήλωση για τα ρομποτικά ταξί appeared first on Digital Life!.

Διαβάστε περισσότερα Tesla: Τον Οκτώβριο εκδήλωση για τα ρομποτικά ταξί

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels