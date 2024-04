Η Xiaomi παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το SU7, το οποίο έγινε… ανάρπαστο από το πρώτο 24ωρο. Το ιδιαίτερο design και η ανταγωνιστική του τιμή (περίπου 28.000 ευρώ στην Κίνα) είχαν ως αποτέλεσμα η εταιρεία να λάβει περίπου 90.000 παραγγελίες μέσα σε ένα 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο EV της Xiaomi με έδρα το […] The post Xiaomi: Τα επόμενα βήματα του κολοσσού μετά το “θρίαμβο” του SU7 appeared first on Digital Life!.

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels