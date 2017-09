The Smartphone Festival by Huawei: έρχεται για να κάνει τον Οκτώβριο ένα συναρπαστικό μήνα!

Η Huawei ανακοινώνει την έναρξη του “The Smartphone Festival by Huawei”, μίας πρωτοποριακής καμπάνιας με διάρκεια από (26 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου) η οποία έχει στόχο την εξοικείωση των καταναλωτών με τη χρήση των κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων της Huawei για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στο πλαίσιο του Festival θα διοργανωθούν φυσικές ενέργειες και διαδικτυακές δράσεις που θα επιτρέψουν στο κοινό να διευρύνει τις γνώσεις του για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες των σύγχρονων smartphones.

Το «The Smartphone Festival by Huawei” αποτελεί μία γιορτή τεχνολογίας και ταυτόχρονα μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τελευταία επιτεύγματα της Huawei, να πληροφορηθούν σχετικά με την καταλληλότερη για τις ανάγκες τους επιλογή συσκευής και τη βέλτιστη χρήση της από τους πλέον ειδικούς, και παράλληλα να διασκεδάσουν αλλά και να κερδίσουν πλούσια δώρα, ή να αξιοποιήσουν τις προνομιακές τιμές που η Huawei θα προσφέρει σε μοντέλα της στη διάρκεια του Festival.

Οι ενέργειες του “The Smartphone Festival by Huawei” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαγωνισμό φωτογραφίας μέσω των social media, workshops τεχνολογίας και σεμινάρια φωτογραφίας σε νικητές που θα προκύψουν από online διαγωνισμούς, έναν μοναδικό διαγωνισμό στο κανάλι της Huawei στο YouTube, καθώς και ένα photo street walk σε συνεργασία με επαγγελματίες φωτογράφους και την Athens Voice. Η Huawei θα υποστηρίξει κάθε ενέργεια παρέχοντας στους συμμετέχοντες κορυφαίες συσκευές όπως τα P10, P10 Plus, P10 lite, P9 lite 2017 και Y6 2017.

Μη χάνετε χρόνο λοιπόν! Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας το www.makeitpossible.gr και μάθετε περισσότερα για το “The Smartphone Festival by Huawei” καθώς επίσης και κάθε του ενέργεια ξεχωριστά. Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας στα smartphones, δοκιμάστε κορυφαίες συσκευές και διεκδικήστε εκπληκτικά δώρα! Φέτος, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας των smartphones, ο μήνας της Huawei.