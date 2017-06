Τον ξέραμε ως ένα cool τύπο που διαθέτει τρελό χιούμορ και έχει παίξει σε πολλές αγαπημένες μας κωμωδίες, βλέπε The 40 Year Old Virgin, Little Miss Sunshine, Knocked Up κλπ. Αυτό που δεν ξέραμε είναι πως ο Steve Carell έχει μέσα του φλέβα μεγάλου γόη.

Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στο Λονδίνο στα πλαίσια του promotion για το φιλμ Despicable Me 3 και οι φωτογραφίες των παπαράτζι δείχνουν έναν πανέμορφο 54χρονο άντρα που δείχνει καλύτερος από ποτέ. Πουκάμισο, navy πουλόβερ από πάνω, τέλειο βαμβακερό παντελόνι και καφέ leather παπούτσια. Προσθέστε και τα υπέροχα γυαλιά και το εντυπωσιακό ρολόι και το θέαμα είναι βγαλμένο από κάποιο ρομαντικό ταξίδι με γιοτ. Απολαύστε τον ξανά και ξανά.

Όπως ήταν φυσικό το Twitter πήρε φωτιά…

Honestly take your Goslings and your Zayns Malik and give me 2017 Steve Carell pic.twitter.com/lUWWF2A8Ue — Chloe Gilke (@GilkeAsCharged) June 21, 2017

Steve Carrell is hot and you can't convince me otherwise pic.twitter.com/0AJ8Ulv5aF — Sam Stryker (@sbstryker) June 22, 2017

Και ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει για όσα είπαν αλλά και για όσα σκέφτηκαν. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία γιατί ο Carell είναι παντρεμένος με την γυναίκα του Nancy από το 1995 και δηλώνει πολύ ευτυχισμένος. Κρίμα…