Το Technogym Reform είναι το νεό καινοτόμο προϊόν που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του Pilates, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία και στυλ, βασισμένο στη 40χρονη εμπειρία της Technogym στο wellness design και σε περισσότερα από 60 design awards.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτές παγκοσμίως, το Technogym Reform ξεχωρίζει για την ευχρηστία και την ευελιξία του, καθιστώντας το Pilates προσβάσιμο και αποτελεσματικό για όλους – από αρχάριους μέχρι προχωρημένους. Χάρη στις γρήγορες και διαισθητικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζει βέλτιστο έλεγχο του σώματος, διατηρώντας τη συγκέντρωση και επιτρέποντας ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των ασκήσεων.

Διάφορα στοιχεία – όπως το προσκέφαλο, τα στηρίγματα ώμων, η μπάρα ποδιών και τα ελατήρια – έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, περιορίζοντας τις διακοπές στην προπόνηση.

Ο κομψός σχεδιασμός με τις λεπτομερείς φινιρισμένες γραμμές και το μοναδικό του στυλ – διαθέσιμο σε δύο χρωματικές εκδοχές: Sandstone και Pearl Grey – αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο, μετατρέποντας το Technogym Reform σε ένα κομμάτι επίπλωσης, ιδανικό ακόμα και για το σπίτι.

Κατασκευασμένο από καινοτόμα και οικολογικά υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο και vegan δέρμα, το Technogym Reform αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην απόδοση. Τα υψηλής απόδοσης σχοινιά ναυτικής τεχνολογίας προσφέρουν σταθερότητα και ανθεκτικότητα, ενώ ο εργονομικός σχεδιασμός μεγιστοποιεί την άνεση και τη λειτουργικότητα.

Μέσω του Technogym App, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε on-demand βίντεο, σχεδιασμένα για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης και στόχο, προσφέροντας μια καθοδηγούμενη, καθηλωτική και διασυνδεδεμένη εμπειρία Pilates – οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε: στο σπίτι, στο γυμναστήριο, στο ξενοδοχείο ή εν κινήσει.

Το Pilates, μια μέθοδος που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1920 από τον Joseph Pilates, στοχεύει στη βελτίωση της δύναμης, της ευλυγισίας και της στάσης μέσω ελεγχόμενων κινήσεων και βαθιάς επίγνωσης του σώματος. Με την πάροδο των χρόνων, η μέθοδος εξελίχθηκε και διαδόθηκε ευρέως, γνωρίζοντας σήμερα μεγάλη απήχηση σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης, χάρη στα πολλαπλά της οφέλη: από τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και ευλυγισίας, μέχρι την ενδυνάμωση των μυών και την πρόληψη ή αποκατάσταση τραυματισμών. Επιλέγοντας το Technogym Reform, επιλέγετε να ζήσετε την εμπειρία του Pilates μέσα από μια λύση προπόνησης που συνδυάζει απαράμιλλο design και κορυφαία λειτουργικότητα.