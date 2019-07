Ξεκίνησε η άδειά σου. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ετοιμάζεις πράγματα, μαζεύεις το παρεάκι, και φύγατε για εκδρομές-camping-whatever. Το σωστό το roadtrip, όμως, θέλει και σωστή μουσική. Βάλε τις παρακάτω επιλογές στο playlist σου, και έφυγες.

Πάμε.

1. Sympathy For the Devil, από τους Rolling Stones

Ακόμα και αν πρέπει να βγω σύντομα από το αμάξι (στην 6η στάση για σνακς), θα αφήσω την μηχανή αναμμένη μέχρι να παίξει και η τελευταία νότα.

2. Sweet Home Alabama, από τους Lynyrd Skynyrd

Αυτό το τραγούδι με εμπνέει σίγουρα να κάνω ένα roadtrip στον Αμερικάνικο Νότο, σε αυτά τα ατελείωτα highways, στο Route 66.

3. Little Red Corvette, του Prince

Γιατί Prince. Όποιος δεν συμφωνεί, σου δίνω την άδεια να τον πετάξεις από το αμάξι (και την ζωή σου) μέχρι να μάθει να εκτιμά.

4. 500 Miles, από τους Proclaimers

Δεν υπάρχει τίποτα μουσικά εκπληκτικό σε αυτό το τραγούδι από τη Σκωτσέζικη μπάντα The Proclaimers, αλλά όταν ξεκινά να παίζει, όλοι σταματούν και το τραγουδούν μαζί. Είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που μισείς να αγαπάς. Σε μερικές χώρες θεωρείται ποινικό αδίκημα να το αφήσεις έξω από την λίστα σου.

5. Hotel California, από τους Eagles

Γιατί όλοι κρύβουμε έναν dad rocker μέσα μας (dad rocker: αυτοί οι μπαμπάδες που ακούνε τα classic rock κομμάτια και ντροπιάζουν τα παιδιά τους στους φίλους τους, επειδή δεν είναι αρκετά cool).

6. Dream On, από τους Aerosmith

Αυτό το τραγούδι ξεκινάει αργά και “χτίζει” συνέχεια, μέχρι να φτάσει στο σημείο με τον Στίβεν Τάιλερ να ουρλιάζει «Dream On, Dream On, Dream On, Dream Until Your Dreams Come True!», και όλοι στο αμάξι να δοκιμάζουμε μέχρι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η τσιρίδα μας. ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν με αποσπάς με το ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ, μέχρι να τελειώσει το τραγούδι.

7. Uptown Funk, από τους Mark Ronson και Bruno Mars

Γιατί με κάνει να νιώθω τόσο cool με την πάρτη μου, λες και μπαίνω σε ένα club και όλοι κάνουν στην άκρη για να πάω στην πίστα.

8. Road Trippin’, από τους Red Hot Chili Peppers

Πώς μπορεί κανείς να επιλέξει μόνο ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Red Hot Chili Peppers ; Έχουν τόσα πολλά σπουδαία άλμπουμ.



Όμως το Road Trippin’ είναι το τέλειο κομμάτι για roadtrip. Ακόμη και το βίντεο κλιπ έχει να κάνει με τα roadtrips. Αναρωτιέμαι συχνά: «Πώς γίνεται κάποιος να μην θεωρεί τους Red Hot Chili Peppers ως μία από τις καλύτερες μπάντες όλων των εποχών; «.Ο Anthony Kiedis (τραγουδιστής) είναι ποιητής, ο Flea είναι master στο μπάσο, ο John Frusciante γράφει τα πιο μελωδικά και περίπλοκα κιθαριστικά riffs μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, πώς μπορεί κανείς να ξεχάσει τον Chad Smith στα τύμπανα. Είναι ήσυχος και λιτός στην πραγματική του ζωή, όπως και η μουσική του: Διακριτική και δημιουργική. Επίσης, είναι ολόιδιος με τον Will Ferrel. Καμία άλλη μπάντα δεν έχει την ίδια αίσθηση ή ήχο με τους Red Hot Chili Peppers.



Αγοράστε το album Californication. Θα είναι η καλύτερη αγορά που κάνατε ποτέ.

9. Surfin’ USA, από τους Beach Boys

Beach Boys = καλοκαίρι. Έχουν πολλά άλλα καλά κομμάτια, όπως το California Girls, Kokomo, Good Vibrations, αλλά το Surfin’ USA είναι αυτό που με κάνει ΑΜΕΣΑ να θέλω να οδηγήσω μέχρι την κοντινότερη παραλία.

10. Another One Bites the Dust, από τους Queen

Οι Queen είναι μία από τις αγαπημένες μου μπάντες όλων των εποχών. Θα μπορούσα πολύ απλά να γράψω: “Αγοράστε το album Queen’s Greatest Hits, και θα έχετε την απόλυτη λίστα για Roadtrip”. Ωστόσο, μπορώ να επιλέξω μόνο ένα, και αν θέλετε ένα τραγούδι που σας ξεσηκώνει όταν αισθάνεστε λίγο down, το Another One Bites the Dust το καταφέρνει με ευκολία.

Ωστόσο, αν το υπόλοιπο παρεάκι θέλει να ακούσει άλλα κομμάτια γιατί δεν καταλαβαίνει τον ψυχισμό σου (και την μουσική σου παιδεία, βεβαίως βεβαίως), η συντακτική ομάδα του That’s Life, με χρόνια εμπειρία στην ακρόαση μουσικής, σου έχει τα κατάλληλα προϊόντα.



Ξεκινάμε με τα BIE-02, ένα σετ bluetooth in-ear ακουστικών. Βγαίνει σε 3 χρώματα (μαύρο, άσπρο, και ροζ), είναι ελαφριά σαν πούπουλο, βολικά και με αυτονομία 10 ολόκληρων ωρών, υπεραρκετή ακόμα και για το πιο πολύωρο ταξίδι. Έχει ενσωματωμένο μικρό χειριστήριο τριών πλήκτρων για να ελέγχεις την ένταση της μουσικής, την αναπαραγωγή, αλλά και για να απαντάς στις κλήσεις σου. Έχουν πεντακάθαρο ήχο και βαθύ μπάσο, λόγω της κατασκευής των ηχείων με μαγνήτες νεοδυμίου. Θα τα βρείς στα περισσότερα ελληνικά καταστήματα, με τιμή λιανικής 19,99 €, και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφθείς το www.crystalaudio.gr .

Αν όμως είσαι ένας audio purist και θες την απόλυτη budget-friendly εμπειρία ακρόασης, σου προτείνουμε τα BT-01 (με τιμή λιανικής στα 39,99 €). Είναι overhead (και over-ear, προφανώς) headphones, τα οποία μάλιστα λειτουργούν με δύο τρόπους: είτε μέσω Bluetooth, συνδεδεμένα ασύρματα με το smartphone, το tablet ή ακόμα και το laptop σου, είτε μέσω audio jack καλωδίου (το οποίο περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Βγαίνουν σε 2 χρωματικούς συνδυασμούς: λευκό-ασημί και μαύρο-χρυσό, ενώ διαθέτουν μαλακά μαξιλαράκια με δερμάτινη επένδυση τόσο για το πάνω μέρους του κεφαλιού σας, όσο και για τα ηχεία, για μεγαλύτερη άνεση. Τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η εντυπωσιακή αυτονομία τους: 18 συνεχόμενες ώρες αναπαραγωγής ! Κάτι που εντυπωσιάζει επίσης, είναι η εμβέλειά τους, η οποία ανέρχεται στα 10 ολόκληρα μέτρα (μέσω Bluetooth) και στα 1,2 μέτρα (μέσω του καλωδίου 3,5mm), και μπορείτε να τα φορτίσετε μέσω καλωδίου microUSB.

Τα προϊόντα της Crystal Audio διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα και περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά θα βρείτε στο www.crystalaudio.gr.