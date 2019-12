Ζήσε τη συγκλονιστική VR εμπειρία στο ViRtuality στο The Mall

Δεν ξέρω αν είχες καμία επαφή με VR (Vitual Reality) μέχρι τώρα, αλλά αν όχι σου εγγυώμαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις. Είναι πράγματι το μέλλον της διασκέδασης, είναι ένα συγκλονιστικό τεχνολογικό επίτευγμα που σε μεταφέρει σε άλλη διάσταση. Ευτυχώς, για σένα που δεν έχεις VR μάσκα παιχνιδιού στο σπίτι, τώρα υπάρχει το ViRtuality.

Ένας καινοτόμος χώρος στην κεντρική είσοδο του The Mall Athens στο Μαρούσι υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και δυνατές συγκινήσεις. Το ViRtuality συστήθηκε στο κοινό με ένα δωρεάν all day experience που παρουσίασε ο Σάκης Τανιμανίδης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν τα VR παιχνίδια αλλά και το νέο προσομοιωτή πτήσης VR Flight Plus για μια μοναδική shooting εμπειρία χωρίς όρια.

Το κοινό δοκίμασε ακόμα το HURRICANE 360 VR ζώντας μια εμπειρία διαδρομής Roller Coaster, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, ενώ παράλληλα μπορούσε να επιλέξει, από 12 διαφορετικά VR Games που βρίσκονται στις τρεις ειδικά διαμορφωμένες VR Zones.

Πάρε το ταίρι σου, τα αδέρφια σου, τους φίλους σου ή τους συναδέλφους σου και πάμε να ζήσουμε την πιο τρελή εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

