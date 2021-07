Εδώ στο ThatsLife αγαπάμε πολύ το brunch (ναι, είχαμε και στο χωριό μας). Πρόσφατα, επισκεφτήκαμε το νέο flagship κατάστημα του ιστορικού πλέον ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, στην Γλυφάδα και το προσθέσαμε στα αγαπημένα μας μπραντσάδικα των Νοτίων προαστίων. Η κορυφαία Ελληνική εταιρεία Bakery, Pastry, Café και Brunch μας καλωσόρισε στο νέο της κατάστημα, το οποίο άνοιξε με νέα αισθητική, εταιρική ταυτότητα και φιλοσοφία.

Επειδή γνωρίζουμε καλά ότι αν πάτε δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, θα σας κάνουμε εμείς τις τέλειες προτάσεις.

Για εμάς που προσέχουμε την διατροφή μας, μία ιδανική πρόταση είναι τα salad bowls με βάση αυγό, κοτόπουλο, σολομό ή vegan επιλογή. Δροσερά και πεντανόστιμα. Οι healthy προτάσεις είναι αμέτρητες, για 0 …ενοχές.

Επιπλέον, δεν θα λεγόταν brunch εάν δεν είχε ποικιλία από επιλογές με αυγό. Διαθέσιμες είναι 10 “Eggs of glory” επιλογές ομελέτας, αλλά και με τα ξεχωριστά Croque Monsieur και Madame. Ακόμη, θα βρει κανείς τα καινοτόμα open sandwiches με γευστικά twists, πεϊνιρλί «Σμύρνης», πίτσες Scrocchiarella με επιρροή από Ιταλία αλλά και ζουμερά burgers.

Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε μία από τις γλυκές επιλογές! Ξεκινάμε από τα κλασικά και αγαπημένα pancakes maple syrup ή σοκολάτας, το Saint Honore ή το Guzel, την Pavlova ή την τάρτα με μήλο, τα εκλέρ σοκολάτα και καραμέλα ή το gelato παγωτό.

Γεύσεις που μπορείτε να συνοδεύσετε με τον καφέ σας (από επιλεγμένες ποικιλίες 100% Arabica Gourmet) ή ένα φρέσκο χυμό που στύβεται επιτόπου στο κατάστημα. Φυσικά, υπάρχει ποικιλία σε smoothies, όπως επίσης και σε επιλεγμένες μπύρες, κρασί και cocktails.

Εκτός από το brunch, το νέο κατάστημα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ λειτουργεί όπως και το «μεγάλο του αδερφάκι». Εκεί, θα βρει κανείς μεγάλη ποικιλία ψωμιού (μεταξύ των οποίων και το αγαπημένο «Ορεινό», το συστήνουμε ανεπιφύλακτα) σνακ, γεύματα, καφέ και ροφήματα τα οποία μπορείτε είτε να πάρετε on the go, είτε να τα σερβιριστείτε στον χώρο του καταστήματος.

Όλα αυτά με την γνωστή ποιότητα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ που διακατέχει και τα 29 καταστήματα της αλυσίδας. Χρησιμοποιεί μόνο επώνυμες, πιστοποιημένες και Α΄ ποιότητας πρώτες ύλες, από τους καλύτερους οίκους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Για φρέσκα, υγιεινά και γευστικά προϊόντα, σε μια τεράστια ποικιλία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Απολλώνιον (@apollonion.official)

Μάθετε περισσότερα στο apollonion-bakery.gr και στο instagram /apollonion.official