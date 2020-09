Μπορεί αυτό το καλοκαίρι να μην απολαύσαμε τις συναυλίες και τα φεστιβάλ όπως άλλες χρονιές, αλλά θα το αποχαιρετήσουμε με μία σειρά από πολύ «δυνατά» μουσικά και γευστικά events. Το Hard Rock International αποσκοπώντας να επαναφέρει τη μουσική αίσθηση του καλοκαιριού δημιουργεί με καινοτόμο τρόπο το πρώτο Hard Rock Cafe® Festival 2020, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Hard Rock Cafe Athens, από το Σάββατο 29 Αυγούστου έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Για τους επισκέπτες στο Cafe, το Hard Rock Cafe® Festival 2020, θα περιλαμβάνει περιορισμένο Μενού με φαγητό και κοκτέιλ, καθώς και μια βραδιά με ζωντανή μουσική, σταθμό για βάψιμο με glitter στο πρόσωπο και δυνατότητα τραβήγματος θεματικών φωτογραφιών, σεβόμενο και ακολουθώντας πάντα όλους τους κανόνες υγιεινής για τη δημόσια υγεία. Με το καλοκαίρι να φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να το αποχαιρετίσουν με μια ωραία βραδεία στο Hard Rock Cafe Athens.

Ήρθε το Hard Rock Festival Cafe Festival 2020!

Για τους επισκέπτες που θα παραμείνουν σπίτι τους αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν στη διασκέδαση το Hard Rock Cafe δίνει τη δυνατότητα μιας 10ημερης εικονικής συμμετοχής στο φεστιβάλ, από το Σάββατο 29 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μέσω των επίσημων σελίδων του στα social media, Facebook και Instagram για να δώσει την αίσθηση συμμετοχής σε ένα μουσικό φεστιβάλ ακόμα και για όσους επιλέξουν είτε να πάρουν τα αγαπημένα τους Hard Rock Cafe menu take away είτε να τα απολαύσουν στο σπίτι τους μέσω της πλατφόρμας Wolt και E-Food. Dj sets σε ζωντανή μετάδοση, VIP διαδικτυακά παρασκηνιακά πάσα/άδεια εισόδου για να αποκτήσετε αποκλειστική πρόσβαση στους σεφ του Hard Rock Cafe, μια διασκεδαστική μεταφορά σε silent disco καθώς και μια εικονική βόλτα με ρόδα, είναι μόνο μερικές από τις συναρπαστικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στα social media. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν χρησιμοποιώντας το hashtag #HardRockCafeFestival2020.

Μαζί με τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές, το Hard Rock Cafe Athens προσφέρει το Festival 2020 μενού σε περιορισμένο χρόνο με προσφορές σε μικρά πιάτα, ιδανικά για να τα μοιραστείτε μεταξύ σας. Οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν δύο ή τρία πιάτα από ένα μενού εμπνευσμένο από το φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει ολοκαίνουργια προϊόντα και διασκεδαστικές παραλλαγές στα ήδη αγαπημένα κλασσικά Hard Rock Cafe πιάτα. To Festival 2020 μενού περιλαμβάνει προϊόντα όπως το Let’s Get Twisted Mac & Cheese Fries, Honey Soy Wings, Southwest Tacos, All- American Sliders και άλλες γευστικές επιλογές. Καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας θα σερβίρονται κοκτέιλ σε μειωμένη τιμή διατηρώντας την happy hour με επιλογές όπως τη Fresh Agave Margarita, το Blueberry Cosmo Cocktail, το Dark & Stormy καθώς και άλλα. Οι επισκέπτες που θα δοκιμάσουν το Festival 2020 μενού, θα λάβουν ένα βραχιόλι του Festival περιορισμένης έκδοσης μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Προϊόντα του Festival, συμπεριλαμβανομένων επώνυμων ανοιχτηριών, θήκες μπουκαλιών, τσάντες μέσης και τσάντες ώμου, θα είναι διαθέσιμα για αγορά στο κατάστημα του Hard Rock Cafe Athens καθώς και online στο www.shop.hardrock.com.

To SAFE + SOUND πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Hard Rock Cafe Athens, θα εξασφαλίσει πως οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την εμπειρία του φεστιβάλ σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. H Hard Rock Cafe International συνεργάστηκε με παγκοσμίου φήμης οργανισμούς δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όπως το EcoSure, το Ecolab Division, και το NSF International, παλαιότερα γνωστό ως Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής για να διασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις του είναι SAFE + SOUND, αγγίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, υγιεινής, διαχείρισης τροφίμων και εκπαίδευσης προσωπικού. Το βελτιωμένο πρωτόκολλο ασφαλείας περιλαμβάνει διαδικασίες όπως τον έλεγχο της θερμοκρασίας, τα κατάλληλα μέτρα απόστασης θέσεων και την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hard Rock Cafe, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hardrockcafe.com/.

Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Hard Rock Cafe Athens στο: 2103245170

ή μέσω email: athens_sales@hardrock.com