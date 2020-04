Στην …βαρεμάρα αυτών των ημερών, ακούς συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ε, λοιπόν, σου φτιάξαμε μία λίστα με δημοφιλή ανεβαστικά τραγούδια για την καραντίνα που θα σου ταιριάξουν σύμφωνα με το ζώδιό σου. Το κάθε ζώδιο έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία και θεωρήσαμε ότι κάποια τραγούδια ταιριάζουν σε κάποια ζώδια περισσότερο από άλλα.

Φυσικά, μπορείς να ακούσεις και τα υπόλοιπα. Είναι όλα υπέροχα τραγούδια του χτες και του σήμερα που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία και είναι σίγουρο πως θα σου φτιάξουν την διάθεση.

Ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε βάλει και το αγαπημένο σου τραγούδι στη λίστα. Ορίστε οι top επιλογές μας από ανεβαστικά τραγούδια για την καραντίνα!

Κριός

“World Princess part. II” – Grimes

“Show Me Love” – Robyn

“Shake It Off” – Taylor Swift

Ταύρος

“1999” – Prince

“Redbone” – Childish Gambino

“Low” – Lenny Kravitz

Δίδυμος

“Dance Monkey” – Tones and I

“Tightrope” – Janelle Monáe (feat. Big Boi)

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

Καρκίνος

“Exactly How I Feel” – Lizzo

“Don’t Cha” – Pussycat Dolls Ft. Busta Rhymes

“Stronger” – Kanye West

Λέων

“Cherry” – Lana Del Rey

“Gimme More” – Britney Spears

“Habits (Stay High)” – Tove Lo

Παρθένος

“Ocean Eyes” – Billie Ellish

“Scrubs” – TLC

“Kill This Love” – BLACKPINK

Ζυγός

“Hold On” – En Vogue

“Pure Feeling” – Florence & The Machine

“Apocalypse Dreams” – Tame Impala

Σκορπιός

“Disco Heaven” – Lady Gaga

“IDOL” – BTS

“Mother’s Daughter” – Miley Cyrus

Τοξότης

“Ain’t It Funny” – J.Lo

“Vogue” – Madonna

“Fergalicious” – Fergie

Αιγόκερως

“Titanium” – David Guetta (feat. Sia)

“Rabiosa” – Shakira

“Ιrreplaceable” – Beyoncé

Υδροχόος

“Let Me Blow Ya Mind” – Eve Ft. Gwen Stefani

“Love Me Harder” – Ariana Grande and The Weekend

“Good For You” – Selena Gomez Ft. A$AP Rocky

Ιχθείς

“Adorn” – Miguel

“Together Again” – Janet Jackson

“Crucified” – Army of Lovers