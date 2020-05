100.000 νέοι χρήστες για το My Vodafone app και το My CU app που από σήμερα προσφέρουν 20GB και 1000 λεπτά ομιλίας προς όλους δωρεάν

Μέσα από τα My Vodafone app και My CU app, τα οποία καταγράφουν δυναμική πορεία και εντυπωσιακές επιδόσεις, όλοι οι πελάτες κινητής Vodafone και CU μπορούν από σήμερα Δευτέρα 4 Μάϊου 2020 έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 να αποκτήσουν δωρεάν 20GB και 1000 λεπτά ομιλίας προς όλους για να μοιραστούν τις στιγμές που περιμένουν, με περισσότερη επικοινωνία, στο πλαίσιο της εταιρικής πρωτοβουλίας της Vodafone #μαζί_ξεκινάμε πάλι.

Τα My Vodafone app και My CU app αναπτύσσονται δυναμικά, έχοντας προσελκύσει 300.000 νέους μοναδικούς χρήστες μέσα σε έξι μήνες, εκ των οποίων 100.000 τις τελευταίες εβδομάδες. Συνολικά, τις δύο εφαρμογές της Vodafone χρησιμοποιούν πλέον περισσότεροι πάνω από 1,3 εκατ. πελάτες της Vodafone Ελλάδας, καταγράφοντας μία αύξηση που ξεπερνά το 25% τους τελευταίους έξι μήνες.

H δωρεάν προσφορά των 20GB και των 1000 λεπτών προς όλα τα εθνικά δίκτυα αφορά οικιακούς και εταιρικούς πελάτες Vodafone – συμβολαίου, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής – με διάρκεια 15 ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης. H ενεργοποίηση γίνεται μέσα από το My Vodafone app και το My CU app για τους πελάτες CU, αντίστοιχα.

Το My Vodafone App για android και iOS

Το My CU App για android και iOS

Τα My Vodafone app και My CU app αποτελούν βασικά σημεία επαφής των πελατών της Vodafone με την εταιρεία.

Μέσα από αυτά μπορούν να δουν τη χρήση του προγράμματός τους, να αγοράσουν πακέτα επικοινωνίας, να επικοινωνήσουν με τη Vodafone για κάποιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν, να πληρώσουν τον λογαριασμό ή να κάνουν ανανέωση υπολοίπου για τους ίδιους ή και για τρίτους, να διαχειριστούν τα 5ψήφια SMS τρίτων εταιρειών, να χρησιμοποιήσουν το Shake it! για να κερδίσουν δώρα επικοινωνίας ή να αξιοποιήσουν τα καινοτόμα προγράμματα επιβράβευσης πελατών Vodafone Thank You και CU Around για προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών σε πολύ προνομιακές τιμές.

Η Vodafone επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό της μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη των πιο σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων με στόχο να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση και περισσότερες καινοτομίες στους πελάτες της, ενισχύοντας τα ψηφιακά της κανάλια.