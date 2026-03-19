Είναι πλέον γεγονός και μάλιστα με την επίσημη σφραγίδα της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης. Η είδηση πως πέντε συγκεκριμένες ράτσες γατών ανακηρύχθηκαν εθνικά σύμβολα της χώρας ισχύει απόλυτα και αποτελεί μια κίνηση γεμάτη σεβασμό στην παράδοση αλλά και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ταϊλάνδης ενέκρινε αυτή την πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ταυτότητας τον Νοέμβριο του 2025 κατατάσσοντας τις αγαπημένες μας γατούλες στην κατηγορία των εθνικών συμβόλων δίπλα στον ελέφαντα και το ψάρι μονομάχο.

Η επίσημη επικύρωση μιας πανάρχαιας σχέσης

Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε απλώς για λόγους αισθητικής αλλά βασίστηκε σε ιστορικές και γενετικές μελέτες που αποδεικνύουν πως αυτές οι γάτες ζουν δίπλα στους ανθρώπους της Ταϊλάνδης εδώ και αιώνες. Οι επίσημες κυβερνητικές πηγές όπως το thailand.go.th και το thaigov.go.th αναφέρουν πως ο στόχος είναι η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των φυλών σε διεθνές επίπεδο καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας γύρω από αυτές. Είναι μια προσπάθεια να διατηρηθεί η καθαρότητα των φυλών και να αναδειχθεί η σύνδεσή τους με τις τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα της χώρας.

Οι πέντε εκλεκτές φυλές που ξεχώρισαν:

Suphalak (Η “Χάλκινη” Γάτα): Γνωστή για το μοναδικό, πλούσιο, χάλκινο-καφέ τρίχωμά της, που θυμίζει το χρώμα του χαλκού ή του καφέ. Θεωρείται σύμβολο ευημερίας και καλοτυχίας. Korat (Η “Ασημένια” Γάτα): Με το εντυπωσιακό, ασημί-γκρι τρίχωμά της και τα μεγάλα, πράσινα μάτια της, η Korat είναι μια από τις πιο παλιές και σεβαστές ράτσες. Στην Ταϊλάνδη, πιστεύεται ότι φέρνει πλούτο, ευτυχία και ευγονία, και συχνά δωρίζεται σε νεόνυμφα ζευγάρια. Siamese (Wichien Maat – Η “Σιαμέζα” Γάτα): Η ίσως πιο διάσημη ράτσα, η Σιαμέζα είναι γνωστή για το “points” χρώμα της (πιο σκούρο σε αυτιά, πρόσωπο, πόδια, ουρά) και τα καταγάλανα μάτια της. Συμβολίζει την ευγένεια και την πνευματικότητα. Konja (Η “Μαύρη” Γάτα): Αυτή η κομψή, ολόμαυρη γάτα με τα χρυσά ή πράσινα μάτια θεωρείται σύμβολο προστασίας από το κακό και τις αρνητικές ενέργειες. Στην Ταϊλάνδη, πιστεύεται ότι φέρνει τύχη και σταθερότητα. Khao Manee (Η “Λευκή” Γάτα): Η “γάτα με τα διαμαντένια μάτια”. Είναι ολόλευκη και το πιο ξεχωριστό της χαρακτηριστικό είναι τα μάτια της, τα οποία συχνά έχουν διαφορετικό χρώμα το ένα από το άλλο (ετεροχρωμία), συνήθως ένα μπλε και ένα χρυσό. Θεωρείται η πιο “βασιλική” και σπάνια, σύμβολο ευτυχίας και μακροζωίας.

Τέλος, με αυτή την κίνηση η Ταϊλάνδη υπενθυμίζει σε όλους μας πως τα ζώα που μας συντροφεύουν είναι κομμάτι της ψυχής και της ιστορίας μας και η αναγνώρισή τους ως εθνικά σύμβολα είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει για να τα τιμήσει.