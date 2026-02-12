Η έντονη αντίθεσή της απέναντι στις αμβλώσεις εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη, ξεκαθαρίζοντας πως για την ίδια δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα ενός εμβρύου στη ζωή.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ζήτημα των αμβλώσεων, επαναφέροντας τη διαφωνία της με τον Σωτήρης Τσαφούλιας. Ο τελευταίος είχε τοποθετηθεί δημόσια λέγοντας πως «αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί».

Η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε με ένταση στη συγκεκριμένη άποψη, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ανοίγει συζήτηση γύρω από το αν «ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή». Παράλληλα, υπογράμμισε πως για εκείνη το παιδί, από τη στιγμή που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας, έχει ψυχή. Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, επισημαίνοντας όμως ότι η προσωπική της πίστη δεν θα της επέτρεπε να προχωρήσει σε άμβλωση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια: «Κοίτα λίγο πώς γυρνάει το μάτι μου, το βλέπεις; Μα είναι δυνατόν τώρα; Δηλαδή πέρα από το ότι έχω βαθιά πίστη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή. Τι πάει να πει αυτό; Θα μου πέσουν και τα μαλλιά που μου έχουνε μείνει. Δεν είναι κουβέντα αυτή να την πεις. Το μωρό, όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας, έχει ψυχή. Δηλαδή από πού εμείς φυτρώνουμε; Δηλαδή αν το παιδί, είπε ο συγκεκριμένος, είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα είχε φροντίσει να μην έχει ανάγκη το σώμα της μάνας. Άρα λοιπόν θα φύτρωνες σε ένα χωράφι, αυτό μας λέει».

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε και στη μητρότητα, μιλώντας για την απόκτηση των δύο γιων της και το πώς βίωσε η ίδια τις εγκυμοσύνες της. Όπως εξήγησε, δεν προγραμμάτισε ποτέ τα παιδιά της, καθώς ήρθαν στη ζωή της απρόσμενα, φέρνοντάς της αρχικά άγχος αλλά τελικά βαθιά χαρά και πίστη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει τι θα κάνει με το σώμα του. Εγώ γενικά τα παιδιά μου δεν τα προγραμμάτισα ποτέ. Ήρθανε έτσι. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή. Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται, δεν τα έχεις προγραμματίσει και έρχονται ξαφνικά. Και το βίωσα κι εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για το τι θα κάνω και πώς θα πάει όλο αυτό. Ο Χριστός είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Παναγία και πιστεύω πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Όμως για να μην παρεξηγηθώ έτσι; Επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας. Όμως δεν μπορεί να λέμε ότι το παιδί δεν έχει ψυχή. Να τα ξεκαθαρίσουμε».