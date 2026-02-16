Δεν άντεξε ούτε η πιο ρομαντική «καρτ ποστάλ» της Απουλίας. Η εμβληματική Αψίδα των Εραστών στο Sant’Andrea κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έπειτα από σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Ιταλία και άλλαξαν δραματικά το τοπίο.

Για χρόνια, ο βραχώδης σχηματισμός υπήρξε σημείο αναφοράς για προτάσεις γάμου, φωτογραφίσεις και καλοκαιρινές αναμνήσεις. Η φυσική «καμάρα» πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά είχε γίνει σύμβολο της περιοχής του Σαλέντο και μία από τις πιο δημοφιλείς στάσεις για ταξιδιώτες που αναζητούσαν το ιδανικό φόντο.

Η ειρωνεία της ημερομηνίας δεν πέρασε απαρατήρητη. Η κατάρρευση την ημέρα που γιορτάζεται ο έρωτας ενίσχυσε το αίσθημα απώλειας, ιδιαίτερα για τους ντόπιους που είχαν συνδέσει την Αψίδα με προσωπικές στιγμές.

Στη θέση της άλλοτε επιβλητικής αψίδας βρίσκεται πλέον ένας σωρός από θρυμματισμένους βράχους. Ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Maurizio Cisternino, μίλησε για «χτύπημα στην καρδιά», τονίζοντας πως χάθηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της ακτογραμμής.

Παρόμοιο ήταν και το κλίμα στις δηλώσεις του αρμόδιου για τον τουρισμό, Francesco Stella, ο οποίος παρομοίασε την απώλεια με κηδεία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι θυελλώδεις άνεμοι, η έντονη θαλασσοταραχή και οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή, οδηγώντας στην τελική κατάρρευση το Σάββατο. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της παράκτιας διάβρωσης που έχει καταγραφεί στο τοπίο του Σαλέντο.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Τα μεσογειακά κυκλωνικά συστήματα, γνωστά ως medicanes, όπως ο Cyclone Hari που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε λιμάνια, κατοικίες και οδικά δίκτυα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας ενισχύει την ένταση αυτών των φαινομένων. Ο καθηγητής οικολογίας και κλιματικής κρίσης του Πανεπιστημίου της Κατάνια, Christian Mulder, εξήγησε πως οι θερμότερες θάλασσες τροφοδοτούν ολοένα και πιο ακραία καιρικά επεισόδια. Με τη Μεσόγειο να καταγράφει ένα από τα θερμότερα έτη της, οι επιπτώσεις αποτυπώνονται πλέον ξεκάθαρα και στο ίδιο το τοπίο.

Άνεμοι που ξεπέρασαν τα 97 χιλιόμετρα την ώρα και κύματα που έφτασαν έως και τα 15 μέτρα άφησαν πίσω τους μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής στη νότια Ιταλία, μεταμορφώνοντας ακτογραμμές που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αμετάβλητες.