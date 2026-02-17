Για την προσωπική ζωή της κόρης της μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη, εξηγώντας πως έχει πλέον σταματήσει να την πιέζει να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδί. Όπως ανέφερε, η Εβελίνα Νικόλιζα της έχει μιλήσει ανοιχτά για όσα έχει βιώσει στις σχέσεις της και δεν επιθυμεί να γίνει μητέρα αν δεν βρεθεί ο άνθρωπος που θα σταθεί δίπλα της ουσιαστικά.

Η τραγουδίστρια μίλησε το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Happy Day, τονίζοντας πως αυτό που τη νοιάζει πάνω απ’ όλα είναι τα παιδιά της να είναι ευτυχισμένα και να ακολουθούν αυτό που αγαπούν.

Αρχικά, η τραγουδίστρια επισήμανε για τα παιδιά της: «Κουράστηκα να πιέζω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η ζωή δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι παντρεμένος για να είσαι ευτυχισμένος. Μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, αυτό που αγαπάνε και αυτό θα είναι και η δική μου χαρά, να νιώθω ότι αυτό που κάνουν καθημερινά είναι αυτό που θέλουν» και έπειτα πρόσθεσε για την Εβελίνα Νικόλιζα αναλυτικότερα: «Τα’ πα, τα ξαναείπα, βγάλαμε ένα βιντεάκι μέσα από το κανάλι της που έλεγε “εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι” και εκεί εξηγεί πώς βρέθηκε κάποιος που τελικά ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος και τέτοια πράγματα. Οπότε πώς να της πω “κάνε παιδάκι” από τη στιγμή που δεν βρέθηκε ο κατάλληλος σύντροφος».

Το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη ανέβηκε στο YouTube τον Μάρτιο του 2024 μέσα από το προσωπικό κανάλι της Εβελίνας Νικόλιζα. Σε αυτό, η ίδια περιγράφει με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια διάφορες εμπειρίες από την προσωπική της ζωή που την απογοήτευσαν.

Σχετικά με το πρόσωπο που είχε αποκρύψει ότι ήταν παντρεμένο, η ίδια είχε πει: «Ήρθε μία περίπτωση ενός τύπου που δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί ήταν πάρα πολύ ξεχασιάρης. Είχε ξεχάσει να μου πει ότι ήταν παντρεμένος. Κι ενώ μιλάμε και κανονίζουμε να βρεθούμε, μια μέρα μέσα στον ύπνο μου τσεκάρω τα μηνύματα στο Instagram και μου έχει στείλει “Καλημέρα το ξέρεις ότι είναι παντρεμένος;”. Λέω “Ποιος;”. “Ο τάδε, είμαι η γυναίκα του”. Με έλουσε κρύος ιδρώτας. Το λύσαμε με την κοπέλα, γίναμε και φίλες στο Instagram. Εντωμεταξύ κατακουκλάρα, θα σας έπεφτε το σαγόνι αν τη βλέπατε. Εκείνον τον μπλόκαρα».