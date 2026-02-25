Η Bonnie Blue, γνωστή και ως Tia Billinger, ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, έπειτα από τεστ εγκυμοσύνης που έκανε κατά τη διάρκεια διακοπών, όταν άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Η 26χρονη δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων υποστήριξε ότι η σύλληψη συνέπεσε χρονικά με ένα πρόσφατο διαδικτυακό της «challenge», στο οποίο – όπως η ίδια δήλωσε – συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άνδρες.

Το τεστ εγκυμοσύνης και η ανακοίνωση

Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, κατέγραψε τη στιγμή που πραγματοποιεί το τεστ, αναφέροντας πως για αρκετές ημέρες αντιμετώπιζε έντονη ναυτία και ημικρανίες. Λίγο αργότερα, παρουσίασε το αποτέλεσμα, το οποίο – σύμφωνα με την ίδια – ήταν θετικό.

Όπως δήλωσε, στη συνέχεια αναζήτησε καθοδήγηση μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Αργότερα ταξίδεψε στο Λονδίνο για ιατρικό έλεγχο, όπου – πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενά της – επιβεβαιώθηκε η εγκυμοσύνη και διαπιστώθηκε ότι κυοφορεί ένα παιδί.

Το αμφιλεγόμενο «challenge»

Δύο εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση, η Bonnie είχε αναφέρει ότι συνευρέθηκε με περισσότερους από 400 άνδρες, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής «αποστολής αναπαραγωγής», χωρίς χρήση προστασίας. Όπως είχε υποστηρίξει, οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο US Weekly, είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση εγκυμοσύνης θα ενημέρωνε τους συμμετέχοντες, καθώς είχε συλλέξει στοιχεία επικοινωνίας και γενετικό υλικό.

Η δημόσια εικόνα και οι αντιδράσεις

Η δημιουργός περιεχομένου, που δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα OnlyFans, έγινε ευρέως γνωστή το 2024 όταν ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε 12 ώρες. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια των διαδικτυακών προκλήσεων και τα ηθικά ζητήματα της βιομηχανίας ενηλίκων.

Στο παρελθόν, είχε επίσης μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί με τον πρώην σύζυγό της, αναφέροντας προβλήματα γονιμότητας και το ενδεχόμενο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται την πορεία της δημόσια.