Η Ύδρα ξύπνησε σήμερα με άρωμα Χόλιγουντ. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο Μπραντ Πιτ πάτησε στο κοσμοπολίτικο νησί για τις ανάγκες της νέας του ταινίας «The Riders», επιβεβαιώνοντας πως η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για διεθνείς παραγωγές. Η άφιξή του έγινε γύρω στις 10:00, μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε μαζί με την ομάδα παραγωγής με ναυλωμένο πλοίο, σε μια άφιξη διακριτική αλλά κάθε άλλο παρά απαρατήρητη.

Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται πως έπαιξαν τον ρόλο τους. Η πρόβλεψη για επικείμενη κακοκαιρία επιτάχυνε το ταξίδι, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι προετοιμασίες των γυρισμάτων. Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη επί ποδός, μετατρέποντας γωνιές του νησιού σε φυσικά σκηνικά. Αρχικά υπήρχε σκέψη ο ηθοποιός να φιλοξενηθεί σε σκάφος γνωστού εφοπλιστή που θα παρέμενε στο λιμάνι. Ωστόσο, το ενδεχόμενο απαγορευτικού απόπλου οδήγησε την παραγωγή να εξετάσει εναλλακτική λύση, με πιθανή διαμονή σε ιδιωτική βίλα.

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη κοντά στην περιοχή του γηπέδου, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, προκαλώντας εύλογα το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Παρότι η παρουσία του διατηρείται όσο γίνεται πιο χαμηλών τόνων, η κινητικότητα στο νησί είναι ήδη αισθητή. Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης πως ο ηθοποιός αναμένεται να συναντήσει την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία πρόκειται να βρεθεί στην Ύδρα για το τριήμερο. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον ανταποκριτή της εκπομπής, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την πηγή.

Με τα γυρίσματα να ξεκινούν άμεσα, η Ύδρα έχει ήδη μπει σε τροχιά κινηματογραφικής προετοιμασίας. Στενά, αυλές και παραδοσιακά σημεία του νησιού μεταμορφώνονται σε σκηνικά, θυμίζοντας πως το ελληνικό φως και η αρχιτεκτονική εξακολουθούν να γοητεύουν τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Για τις επόμενες ημέρες, το νησί δεν θα φιλοξενεί απλώς έναν σταρ. Θα ζει στους ρυθμούς μιας μεγάλης παραγωγής, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω του.

