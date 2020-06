Cosnova: Δωρεά 35.000 δολαρίων στον οργανισμό Plastics For Change

Η γερμανική εταιρεία καλλυντικών cosnova, που παράγει και εμπορεύεται διεθνώς τις δημοφιλείς μάρκες καλλυντικών essence και CATRICE, υποστηρίζει τον οργανισμό Plastics For Change με δωρεά 35.000 δολαρίων: με την υποστήριξη της cosnova, η μονάδα στην Ινδία επεκτείνεται με δύο κέντρα συλλογής πλαστικών απορριμμάτων από τους ωκεανούς, ήδη από τις αρχές του 2020. Στόχος της συνεργασίας είναι η μετατροπή του απορριπτόμενου πλαστικού σε ένα ανακυκλωμένο, πολύτιμο υλικό και ταυτόχρονα η δημιουργία μιας βιώσιμης διαβίωσης για τους Ινδούς εργαζομένους.

Χάρη στη δωρεά της Cosnova, το Plastics For Change είναι σε θέση να αναπτύξει και να επεκτείνει δύο κέντρα συλλογής πλαστικών απορριμμάτων από τη θάλασσα της Μανγκαλόρε και του Μπανγκαλόρ στην Ινδία. Οι εργάτες εκεί, ταξινομούν τα συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα πλαστικά, αφαιρούν τις ετικέτες και τα επεξεργάζονται σε μία βάση υψηλής ποιότητας για ανακυκλώσιμα υλικά, όπως επανεπεξεργασμένα πλαστικά, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να εξυπηρετήσουν έναν νέο σκοπό ως ανακυκλωμένες συσκευασίες. «Το Plastics For Change είναι υπερήφανο που συνεργάζεται με την cosnova σε αυτό το συναρπαστικό έργο. Σε αντίθεση με πολλές δυτικές χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία δεν έχουν πρόσβαση σε επίσημα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτή η συνεισφορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να επισημοποιήσουμε την άτυπη οικονομία ανακύκλωσης», λέει ο Andrew Almack, Διευθύνων Σύμβουλος της Plastics For Change.

Βιώσιμη δέσμευση προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον «Το Plastics For Change συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση της ανακύκλωσης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στο δίκαιο εμπόριο, ενώ βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων όσων εργάζονται στην ανακύκλωση στην εφοδιαστική αλυσίδα», σχολιάζει ο Maximilian Peters, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικής Υπευθυνότητας στην cosnova. «Τα ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και μπορούν να μας βοηθήσουν να παράγουμε ακόμη περισσότερες συσκευασίες από ανακυκλωμένο υλικό στο μέλλον.»

Χάρη στη δωρεά, έχει ήδη αγοραστεί ένας ιμάντας μεταφοράς για διαχωρισμό και ένα μηχάνημα για την αφαίρεση ετικετών στην Mangalore, ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία μείωσε τις καθημερινές ώρες εργασίας των εργαζομένων σε οκτώ και εξασφάλισε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους πολιτικής προστασίας. Ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα τριπλασιάστηκε. Τα επόμενα βήματα του κοινού έργου είναι η επέκταση του εργοστασίου στην Bangalore και η περαιτέρω κατάρτιση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Οι ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες συσκευασίες είναι βασικό συστατικό των βιώσιμων προϊόντων ομορφιάς. Με τη στρατηγική της για αειφορία, η cosnova δεσμεύεται για την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και μάλιστα έχει θέσει ένα πολύ φιλόδοξο στόχο: μέχρι το 2025 να παράγει τουλάχιστον το 50% των συσκευασιών της από ανακυκλωμένες ή ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα εξοικονομήσει έως 80% ενέργεια και 60% αέρια θερμοκηπίου. «Τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν, επίσης, τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Plastics For Change στις συσκευασίες των προϊόντων μας. Σχεδιάζουμε ήδη διάφορες δοκιμές με τους προμηθευτές συσκευασιών μας γι’ αυτόν τον σκοπό», εξηγεί ο Maximilian Peters.

Ωστόσο, η δέσμευση της cosnova για τα ανακυκλωμένα πλαστικά δεν σταματά στην συσκευασία του προϊόντος: η εταιρεία καλλυντικών χρησιμοποιεί ήδη, από τις αρχές αυτού του έτους, ανακυκλωμένες προθήκες στα stand της μάρκας CATRICE, στα καταστήματα λιανικής. Στόχος είναι να μειωθεί η χρήση των παρθένων πλαστικών και να χρησιμοποιηθούν ανακυκλωμένα υλικά σε αντικατάσταση αυτών. Στο πρώτο μισό του 2020, εξοικονομήθηκαν 13 τόνοι νέου πλαστικού στα stand της CATRICE.

Η cosnova Beauty ιδρύθηκε το 2001 και αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 600 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Sulzbach, στη Γερμανία. Οι μάρκες καλλυντικών essence, CATRICE and L.O.V. είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 80 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Πελάτες της εταιρείας είναι από φαρμακεία, καταστήματα τροφίμων και πολυκαταστήματα μέχρι αρωματοπωλεία και αλυσίδες μόδας.

Το Plastics For Change επιτρέπει στις βιομηχανίες να μεταβούν προς μια κυκλική οικονομία, μετρώντας την πρόοδό τους προς τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με παγκόσμιες μάρκες και κατασκευαστές για να επιφέρει πραγματική αλλαγή σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με λιγότερα από 2€ την ημέρα, το Plastics For Change εντόπισε μια μεγάλη ευκαιρία να μειωθεί η φτώχια μέσω της ανακύκλωσης. Στόχος τους να ενισχύσουν το σύστημα ανακύκλωσης και τη διαχείριση αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως είναι η Ινδία, και να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε μέλη της κοινωνίας που βρίσκονται στο περιθώριο. Το Plastics For Change επεκτείνει τα κέντρα ανακύκλωσης πλαστικών σε παράκτιες κοινότητες για να δημιουργήσει μια θετική αλλαγή μέσω υπεύθυνων αλυσίδων εφοδιασμού.

