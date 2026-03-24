Daphne Selfe: Έφυγε από τη ζωή το μοντέλο που απέδειξε ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο!

Μια εμβληματική μορφή της μόδας, η Daphne Selfe, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 97 ετών, έχοντας ήδη γράψει ιστορία ως το γηραιότερο εν ενεργεία μοντέλο στον κόσμο, σύμφωνα με το Guinness World Records. Η ζωή και η καριέρα της ήταν η απόδειξη πως η κομψότητα και η δημιουργικότητα δεν έχουν ηλικιακό όριο. Άλλωστε, δεν ήταν απλώς ένα μοντέλο. Ήταν μια γυναίκα που επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει «aging» στη μόδα.

Από τα ’40s στην παγκόσμια αναγνώριση

Γεννημένη στο Edmonton, London, η καριέρα της ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’40, όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό μοντέλων για εξώφυλλο περιοδικού. Πριν από αυτό, εργαζόταν στο τμήμα μόδας του John Lewis. Ωστόσο, η πραγματική της καταξίωση ήρθε δεκαετίες αργότερα, όταν επέστρεψε δυναμικά στον χώρο στα 70 της, αποδεικνύοντας πως το timing καμιά φορά έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις.

Η «δεύτερη» καριέρα που την έκανε icon

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο μόντελινγκ. Η αρχή έγινε με τον οίκο Red or Dead στην London Fashion Week το 1998, και από εκεί και πέρα τίποτα δεν ήταν ίδιο.

Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα και brands, όπως:

Dolce & Gabbana

Nivea

Gap

Primark

Επίσης φωτογραφήθηκε από τον θρυλικό Mario Testino και εμφανίστηκε στη Vogue, ενώ παρέμεινε για περισσότερα από 20 χρόνια στο πρακτορείο Models 1.

Το σύμβολο της «greynaissance»

Η Daphne Selfe έγινε το πρόσωπο μιας νέας εποχής στη μόδα, αυτού που αποκαλείται «greynaissance», ενός κινήματος που αγκαλιάζει τη φυσική γήρανση και τη δύναμη της εμπειρίας. Με τα χαρακτηριστικά ασημένια της μαλλιά και την ανεπιτήδευτη κομψότητά της, ενέπνευσε γυναίκες κάθε ηλικίας να δουν τον εαυτό τους διαφορετικά.

Το 2015 ίδρυσε τη δική της ακαδημία, δίνοντας σε γυναίκες την ευκαιρία να μάθουν όχι μόνο για το modeling, αλλά και για την αυτοπεποίθηση, τη στάση ζωής και την προσωπική φροντίδα.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές της δηλώσεις η Daphne Selfe είχε πει: «Δεν χρειάζεται να είσαι νέος. Αν έχεις εμπειρία και γνώση, μπορείς να κάνεις τα πάντα.» Έτσι θα τη θυμόμαστε και θα αποτελεί παράδειγμα.