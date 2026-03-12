Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του μουσικού Γιάννη Ευσταθίου, ενός από τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος O.P.A., που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή τη δεκαετία του ’90.



Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων και συνεργατών του στα social media. Ο στενός του φίλος και συνεργάτης στο συγκρότημα, Γιώργος Γκικοδήμας, αποχαιρέτησε δημόσια τον μουσικό με ένα σύντομο αλλά συγκινητικό μήνυμα στο Facebook.

“Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP”, έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση ενημέρωσε ότι ο μουσικός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026.

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού

Λίγο αργότερα, ένας ακόμη φίλος του, ο Λεωνίδας Καραπαλής, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα μνήμης.

“Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευστάθιου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90. Ακόμη νωρίτερα, από τη δεκαετία του ’80, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τους Dreamer and The Full Moon.

Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν”, έγραψε.

Η πορεία των O.P.A.

Οι O.P.A. (Oppressive People Attack) δημιουργήθηκαν το 1988 και υπήρξαν από τα ιδιαίτερα μουσικά σχήματα της εποχής τους. Το συγκρότημα αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου, ο οποίος είχε τον βασικό ρόλο στη σύνθεση, την ενορχήστρωση και την εκτέλεση στα πλήκτρα αλλά και σε άλλα μουσικά όργανα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους συνεργάστηκαν με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής. Ανάμεσα στις πιο γνωστές στιγμές τους ξεχωρίζει η συνεργασία τους με τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Μες τα δυο της μάτια».

Το συγκρότημα ολοκλήρωσε τη διαδρομή του στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αφήνοντας πίσω του μια χαρακτηριστική δισκογραφία και μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

Η δισκογραφία τους

Στη διάρκεια της πορείας τους κυκλοφόρησαν τέσσερις βασικούς δίσκους:

Εν + Τάξει (1990)



Μητέρα Γη (1992)



Τράγων Χορός (1994)



Κάνουμε τ’ Αστεία Σοβαρά (1996)



Αργότερα κυκλοφόρησε και μια συλλογή με τίτλο Best Of – Η Καρδιά Μου το 2011.

Μετά τη διάλυση των O.P.A., ο Γιώργος Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του παρουσία μέσα από ζωντανές εμφανίσεις σε ροκ σκηνές της Αθήνας.