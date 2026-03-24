Η Ελένη Ράντου μίλησε με ειλικρίνεια για τη δύσκολη σχέση που έχει με την εικόνα της μπροστά στον φακό, αποκαλύπτοντας πως η αυτοκριτική της πολλές φορές γίνεται ιδιαίτερα σκληρή. Η ηθοποιός βραβεύτηκε χθες το βράδυ για τη μακρόχρονη προσφορά της στο ελληνικό θέατρο, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Εκεί βρέθηκε και η κάμερα της εκπομπής Happy Day, όπου η ίδια προχώρησε σε δηλώσεις τόσο για την εικόνα της όσο και για τη στάση που κρατά απέναντι στον εαυτό της.

Αναφερόμενη στο πώς νιώθει όταν βλέπει τον εαυτό της, δεν έκρυψε την αμηχανία της: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που κατάφερε να επιβραβεύσει τον εαυτό της, η Ελένη Ράντου παραδέχτηκε πως αυτό ήρθε αργά: «Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω κι άλλη υπέρβαση να κάνω. Ίσως, πρώτη φορά το είπα στην τελευταία μου δουλειά».

Με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά, η ηθοποιός ανέδειξε μια πιο ευάλωτη πλευρά της, αυτή της διαρκούς αναζήτησης και της αυστηρότητας που συχνά συνοδεύει ανθρώπους με υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους.