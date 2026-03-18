Γιώργος Δασκουλίδης: “Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα, και ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δε μου αρέσει”

Γιώργος Δασκουλίδης: “Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα, και ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δε μου αρέσει”

Για την πατρότητα που ξαναήρθε στη ζωή του πριν από τρία χρόνια, αλλά και για την παλαιότερη δήλωσή του πως είναι άνδρας «παλαιάς κοπής», μίλησε ο Γιώργος Δασκουλίδης στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην τριών ετών κόρη του, την οποία έχει αποκτήσει με την επί σχεδόν 16 χρόνια σύντροφό του, Εύη, με την οποία παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2024.

«Πέρασε από το μυαλό μου αν πρέπει να γίνω ξανά πατέρας ή όχι σε μεγάλη ηλικία. Από τη στιγμή που ήρθε αυτό το παιδί στη ζωή μας, τα ξέχασα όλα. Σου δίνει τόσο ενέργεια. Νιώθω πολύ πιο νέος με την κόρη μου» είπε ο Γιώργος Δασκουλίδης.

Στη συνέχεια, με αφορμή παλιότερη τοποθέτησή του ότι είναι άνδρας «παλαιάς κοπής», θέλησε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με αυτόν τον χαρακτηρισμό.

«Ο “όρος παλαιάς κοπής” είναι ένας όρος και χαρακτηρισμός που συχνά παρεξηγείται. Εγώ είμαι άνθρωπος που του αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά. Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια, και η γυναίκα με τον δικό της. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Δε σημαίνει ότι εγώ δουλεύω, πηγαίνω σπίτι και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα.

Ίσα ίσα. Εγώ και στο σπίτι κάνω δουλειές, και θα μαγειρέψω, και θα πλύνω πιάτα, και θα σφουγγαρίσω. Είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα, και της γυναίκας απέναντι στον άντρα, ο σεβασμός που λέμε και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο που να χωρίζονται οι ρόλοι. Δε μπορεί να είναι και ο άντρας και η γυναίκα με τον ίδιο ρόλο. Έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα, και ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δε μου αρέσει».