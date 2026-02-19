Ο Γιώργος Θεοφάνους κοιτάζει σήμερα πίσω στα χρόνια των talent shows με μια δόση αυτοκριτικής που δεν περνά απαρατήρητη. Ο γνωστός συνθέτης παραδέχεται ότι η τηλεοπτική του εικόνα, ειδικά ως κριτής, δεν τον αφήνει πια αδιάφορο. Αντιθέτως, ορισμένες στιγμές τον φέρνουν σε δύσκολη θέση, καθώς αναγνωρίζει πως ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόταν σε νεαρούς διαγωνιζόμενους δεν ήταν πάντα αυτός που θα επέλεγε τώρα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, μίλησε ανοιχτά για το αποτύπωμα που άφησε μέσα του η εμπειρία της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε, η συνεχής έκθεση και η ένταση του τηλεοπτικού ρυθμού μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υπερβολές. Και εκεί, όπως παραδέχεται, παρασύρθηκε κι ο ίδιος.

«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα», ανέφερε.

Η παραδοχή του είναι ξεκάθαρη. Αναγνωρίζει ότι το μέσο δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η ένταση και η ατάκα συχνά μπαίνουν πάνω από τη μέτρια, ψύχραιμη κρίση. Δεν ωραιοποιεί την κατάσταση ούτε προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τις επιλογές του. Αντιθέτως, μιλά για μια διαδικασία ωρίμανσης, που ήρθε μέσα από την απόσταση και την επαναξιολόγηση.

Ωστόσο, η τηλεοπτική του διαδρομή δεν είχε μόνο αρνητικές πλευρές. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος επισημαίνει, του άνοιξε δρόμους που μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει να περπατήσει. Η εξοικείωση με την έκθεση τον βοήθησε να βγει μπροστά, όχι μόνο ως δημιουργός αλλά και ως ερμηνευτής στο πιάνο.

«Στην πορεία μου έκανε και καλό. Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου αλλά και μένα, το πρόσωπο μου. Όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό», τόνισε.