Η παρουσιάστρια του Alpha TV, Κατερίνα Καινούργιου, έγινε σήμερα μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γέννησε με καισαρική στο μαιευτήριο ΡΕΑ ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2,6 κιλών.

Η ίδια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή φωτογραφία μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τον οποίο είναι μαζί από τις αρχές του 2024.

Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα, καθώς στις 3 Μαΐου 2025 εκείνος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι και εκείνη είπε το «ναι». Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Το ευχάριστο νέο της γέννησης έρχεται να ολοκληρώσει αυτή τη νέα, σημαντική περίοδο για την παρουσιάστρια, η οποία πλέον βιώνει τον ρόλο της μητέρας.