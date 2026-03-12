Μια πολύ προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του Super Κατερίνα, με αφορμή μια αυθόρμητη κουβέντα που είχε με τη Βάσια Μαυράκη κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων.

Η παρουσιάστρια, που διανύει μια από τις πιο τρυφερές φάσεις της ζωής της, μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της, αλλά και για τις σκέψεις που κάνει ήδη ως μέλλουσα μητέρα. Με χιούμορ και εμφανή συγκίνηση, αναφέρθηκε αρχικά στις έντονες κινήσεις του μωρού της, λέγοντας πως η μικρή κλωτσάει πολύ, ειδικά την ώρα της συγκεκριμένης στήλης.

Η ατάκα της Βάσιας Μαυράκη ότι ίσως η κόρη της να είναι η «μελλοντική αντικαταστάτριά» της στην τηλεόραση, στάθηκε αφορμή για μια πιο ουσιαστική εξομολόγηση. Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρη πως θα ήθελε το παιδί της να ακολουθήσει τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο. Όπως είπε, πάνω απ’ όλα εύχεται το παιδί της να είναι γερό, καλότυχο και ευτυχισμένο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανήκει στους γονείς που ονειρεύονται να δουν τα παιδιά τους να συνεχίζουν ακριβώς την ίδια πορεία.

Λίγη ώρα αργότερα, υποδεχόμενη στο πλατό τη Χριστίνα Κοντοβά, η συζήτηση στράφηκε ξανά στη μητρότητα και στις αλλαγές που φέρνει ο ερχομός ενός παιδιού. Εκεί, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμα μια σκέψη που δείχνει πόσο συνειδητά αντιμετωπίζει αυτή τη νέα περίοδο.

«Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να βιώνει άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μας δει να τσακωνόμαστε. Οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό», είπε συγκεκριμένα.

Η τοποθέτησή της δεν είχε τίποτα το τηλεοπτικά στημένο. Αντίθετα, έβγαλε μια αληθινή αγωνία, αλλά και μια ωριμότητα που έρχεται όταν η σκέψη σου παύει να περιστρέφεται μόνο γύρω από εσένα. Και κάπου εκεί είναι όλο το ζουμί. Όταν μπαίνει στη μέση ένα παιδί, οι προτεραιότητες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή.

Στην περίπτωση της Κατερίνας Καινούργιου, αυτό που μένει είναι μια φράση πολύ πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο ειπώθηκε. Ότι η ευτυχία του παιδιού της θα είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.