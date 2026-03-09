Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές περιόδους της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Κατερίνα Καινούργιου. Η γνωστή παρουσιάστρια ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί και, όπως είναι φυσικό, η ανυπομονησία μεγαλώνει όσο πλησιάζει η μεγάλη στιγμή. Βρίσκεται ήδη στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό της σχέσης της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ένα baby shower γεμάτο ροζ αποχρώσεις

Λίγο πριν από τον ερχομό της μικρής, η παρουσιάστρια αποφάσισε να οργανώσει ένα ιδιαίτερο baby shower, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με αγαπημένους φίλους και ανθρώπους από το κοντινό της περιβάλλον.

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί σε ένα ρομαντικό σκηνικό, με λουλούδια και μπαλόνια σε ροζ και λευκές αποχρώσεις να δημιουργούν μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Γλυκά, μικρές λεπτομέρειες στη διακόσμηση και πολλά χαμόγελα συνέθεταν την εικόνα μιας ημέρας γεμάτης συγκίνηση για τη μέλλουσα μαμά.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να κρατήσει αυτές τις στιγμές όχι μόνο για την ίδια, αλλά και να τις μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ από το baby shower.

Στις εικόνες ξεχωρίζουν οι προσεγμένες λεπτομέρειες της διακόσμησης, τα εντυπωσιακά γλυκά αλλά και η ίδια η παρουσιάστρια, η οποία δείχνει ιδιαίτερα ευτυχισμένη και συγκινημένη καθώς περιμένει να γνωρίσει την κόρη της.

Το ιδιαίτερο όνομα της μικρής

Η παρουσιάστρια έχει ήδη αποκαλύψει πως το παιδί της θα πάρει ένα διπλό και πολύ συμβολικό όνομα. Η μικρή θα ονομαστεί Πολυξένη, προς τιμήν της μητέρας του συντρόφου της, αλλά και Αλεξάνδρα, στη μνήμη της αγαπημένης της φίλης Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη γέννηση της μικρής έχει πλέον ξεκινήσει και η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να ζει αυτές τις ημέρες με έντονη συγκίνηση.